Algérie: Lutte contre les feux de forêt - Appel à la vigilance pour protéger le patrimoine forestier et les récoltes

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a rappelé, mercredi, l'importance de la protection du patrimoine forestier et des récoltes contre les feux par la prévention, appelant à la vigilance et à la conjugaison des efforts pour éviter les incendies.

Dans une circulaire publiée dans le cadre de la sensibilisation aux risques liés à la saison estivale, le ministère a précisé que "la conjugaison des efforts nous évitera les incendies en tout genre cette année", soulignant que la prévention des incendies était "l'affaire de tous".

Le ministère a également rappelé le numéro vert de la Protection civile (1021).

De son côté, la Direction générale des forêts a "invité à la prudence et à la vigilance, et ce, en évitant tout comportement pouvant entraîner un départ de feu qui menacerait la sécurité et l'intégrité des citoyens et le patrimoine forestier", soulignant que "la protection de la forêt est l'affaire de tous".

Le ministère de l'Intérieur avait lancé, en juin dernier, une campagne de prévention contre les feux de forêt, prévue tout l'été à travers l'ensemble des wilayas du pays, sous la supervision des walis de la République, avec la participation de plusieurs secteurs ministériels, organismes et établissements publics et acteurs de la société civile.

Cette campagne vise à "sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine forestier contre les risques d'incendies, par l'adoption des bons gestes et le respect des règles de prévention au niveau de ces espaces en vue de préserver l'intégrité des personnes et des biens".