Ghana: Kasim Adams - « J'ai rejeté Dortmund et Newcastle pour rejoindre Hoffenheim »

Le défenseur des Black Stars, Kasim Adams, a révélé qu'il avait la possibilité de choisir parmi plusieurs grands clubs européens lorsqu'il était sur le point de quitter son ancien club, les Young Boys, mais qu'il a opté pour Hoffenheim.

Après un passage fructueux dans le championnat suisse, où il a joué 69 fois, le défenseur était dans le collimateur de plusieurs clubs de l'élite, dont Newcastle United et l'ancien champion de Bundesliga, le Borussia Dortmund.

Cependant, Adams affirme qu'il a examiné les différentes possibilités qui s'offraient à lui et qu'il a décidé qu'Hoffenheim serait un meilleur choix pour sa carrière que les autres.

Selon lui, le projet du club allemand a influencé sa décision et il pense que l'occasion de jouer dans une équipe plus importante se présentera bientôt.

« Quand j'ai voulu quitter les Young Boys pour aller à Hoffenheim, ce n'était pas seulement Hoffenheim qui me voulait. J'avais Newcastle, j'avais Dortmund. J'avais aussi Leverkusen, mais j'ai choisi d'aller à Hoffenheim parce que je savais que c'était là que je pouvais grandir. Parce que j'avais une vingtaine d'années et que je voulais encore jouer plus de matches pour grandir », a-t-il déclaré à MX24.

« Si j'avais rejoint un club plus important, ils m'auraient considéré comme un joueur clé potentiel, mais ils avaient déjà beaucoup de joueurs expérimentés. À Dortmund, il y avait Hummels. Je voulais grandir à Hoffenheim et c'était bien parce qu'ils jouaient la Ligue des champions. Je savais que l'équipe avait pour projet d'acheter de jeunes joueurs talentueux, c'est pourquoi j'ai choisi d'aller à Hoffenheim. Je savais que je pourrais grandir à partir de là et passer à l'étape suivante de ma carrière », a-t-il ajouté.

Le joueur de 28 ans n'a pas joué suffisamment avec le club allemand, qu'il a pourtant rejoint en 2018. Il a plutôt passé la plupart de son temps en prêt dans des clubs comme le Fortuna Düsseldorf et le FC Bâle.

Il a fait partie de la récente sélection ghanéenne qui a affronté Madagascar lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN).