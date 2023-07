Ile Maurice: Pailles - Un policier aurait subtilisé Rs 10 000 d'un homme en état d'arrestation via Juice...

Un entrepreneur de 24 ans accuse un policier de lui avoir volé Rs 10 000 dans la soirée du dimanche 9 juillet. Le jeune homme, résidant à Pailles, avait été placé en état d'arrestation et conduit au poste de police de la localité. «Je vais monter une affaire de tentative de meurtre contre toi», lui aurait dit un officier, avant de lui réclamer de l'argent. «Koz parol sinon to pé al dormi dan kaso», aurait menacé le policier.

L'agent a pris le téléphone du suspect, qui s'est déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale, et l'a placé devant son visage. Puis, le policier aurait informé l'entrepreneur qu'il prélevait la somme de Rs 10 000 de son compte via l'application Juice.

Après avoir transféré le montant, le policier aurait autorisé le résident de Pailles à rentrer chez lui et lui a simplement donné une contravention pour non-conformité de son véhicule.

Un peu plus tôt, dimanche, le jeune homme avait été arrêté par des policiers dans la région pour un contrôle de routine. Il ne s'était pas arrêté et avait poursuivi sa route. «Je venais d'acheter une voiture, je n'avais pas encore de déclaration ni d'assurance, mais je l'essayais dans mon quartier pour voir si elle fonctionnait bien avant de la revendre», relate-t-il. Après avoir refusé de s'arrêter, il se serait finalement ravisé. Les policiers l'auraient alors embarqué dans leur fourgonnette et conduit au poste de police de Pailles. Il a été placé dans une salle où le policier l'aurait menacé.

«Je lui ai dit de me pardonner pour mon erreur et de me donner une chance», confie l'entrepreneur. Cependant, le policier aurait réussi à lui extorquer de l'argent. Le plaignant a fait une déclaration après l'incident. Il a également expliqué aux enquêteurs que le message codé de collecte avait été supprimé de son téléphone et noté sur un papier par le policier, qui l'a ensuite déchiré. La victime trouve aberrant que malgré sa plainte, le policier était toujours en service lundi.