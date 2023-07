Sénégal: L'ARDN de Djibril Diallo s'allie avec un conseil d'investisseurs pour vulgariser les ODD

Dakar — Le Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN) annonce avoir conclu une convention de partenariat avec le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique (CMIA), dans le but de mieux vulgariser les Objectifs de développement durable des Nations unies.

Dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS, l'ARDN signale que cet accord entre les deux institutions a été paraphé « le vendredi 07 juillet 2023, en marge du Forum Invest in Sénégal, tenu les 6 et 7 juillet 2023 au Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD) de Diamniadio [...]".

La signature a eu lieu à la fin des travaux de la table ronde organisée par le CMIA pour l'Afrique avec les élus locaux (maires et présidents de conseil départemental), sur le thème : « De la vision à l'action : Dialogue des élus locaux sur le développement urbain au Sénégal, stimuler l'innovation et les opportunités d'investissement dans les collectivités territoriales du Sénégal ».

Ce Protocole d'accord officialise les relations d'affaires entre l'ARDN et le CMIA et symbolise l'ouverture qui s'offre aux deux organisations et la mobilisation d'investisseurs étrangers et de la diaspora pour des lendemains meilleurs pour l'Afrique, indique le communiqué.

Il précise que la conclusion de ce partenariat « permettra à l'ARDN d'entrer en action dans sa mission de popularisation des Objectifs de développement durable (ODD), en utilisant comme point d'entrée, en partenariat avec le Système des Nations unies et la FIFA, la campagne Carton Rouge qui vise à mobiliser les individus de tous les secteurs de la société, pour qu'ils s'engagent à donner un Carton Rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles ».

En juin 2022, le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, de concert avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA, en anglais), lançait à Dakar, une campagne de mobilisation pour amener la société « à donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles ».

Selon le communiqué, en parallèle, lors du Forum Invest in Sénégal, le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique (CMIA), « a signé avec les élus locaux, des protocoles d'investissement pour 8 projets à hauteur de 890 milliards de francs CFA ».

Le CMIA, dont l'ambition est de promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique, « a pour mission de rassembler les partenaires des secteurs publics et privés pour favoriser le développement durable et la croissance économique en Afrique », souligne la même source.

L'ARDN est une organisation internationale ayant son siège est à New York et dont la mission consiste à « populariser les Objectifs de développement durable (ODD), en mobilisant la passion des gouvernements, des éducateurs, des maires, des artistes, des intellectuels, du secteur privé, de la société civile et des jeunes, en utilisant le pouvoir de l'art, du sport et de la culture comme vecteurs de création d'un monde meilleur ».