Cameroun: La Police judiciaire retrouve un camion benne volé à Bertoua

L'enquête soigneusement menée par le Commissaire divisionnaire Hervé Djeumo et ses éléments a également aboutie à l'interpellation de nombreux suspects impliqués dans le coup. Kemli Elick alias (Éric) âgé de 43 ans ; Ngana Albert alias (Nono) âgé de 29 ans ; Ndzie Zoa Germain alias (Moundan) âgé de 30 ans et Edene Mballa Firmin âgé de 42 ans ne sont pas en bon voyage dans la région de l'Est. Capturés à tour de rôle à Yaoundé, ils ont été embarqués manu militari à Bertoua pour répondre de leurs actes devant justice. Ces individus en fait, sont présentés par la police comme étant membres d'un gang qui a réussi à détourner un camion neuf de marque Howo d'une valeur de 60 millions de Fcfa. Les faits remontent au 16 mai 2023. Ce fameux jour, Mme Zao épse Wang, une opératrice économique de nationalité chinoise a saisi la Division régionale de la police judiciaire de l'Est (DRPJ-Est) pour signaler le vol de son camion par un de ses chauffeurs.

Cette dernière avait en effet commandé de l'étranger 40 camions bennes de dix roues. Une fois au Cameroun, les dits camions devaient être acheminés à Batouri où elle mène ses activités. C'est ainsi qu'elle fait appel à 40 chauffeurs pour conduire lesdits camions à destination. Sauf que chemin faisant, Zoa Gilbert, l'un des chauffeurs va mystérieusement disparaitre dans la nature avec le camion de marque Howo, immatriculé sous le châssis 114492. A l'arrivée du convoi, le fugitif manque à l'appel. Pendant des semaines, il ne fait aucun signe de vie et nul ne sait où se trouve le camion qu'il conduisait.

Chaine des interpellations

Les recherches menées par les fins limiers de la DRPJ-Est les conduiront sur une piste à Yaoundé. Là-bas, la moisson sera prometteuse. Plusieurs suspects seront interpellés. Il s'agit de Ngana Albert alias Nono âgé de 29 ans, acolyte principal et frère cadet du suspect en fuite ; Kemli Elick alias Éric (Michelin) âgé de 43 ans et receleur auprès de qui plusieurs accessoires dudit camion ont été retrouvés. La chaine des interpellations s'est poursuivie avec les arrestations de Ndzie Zoa Germain alias Moundan âgé de 30 ans, oncle maternel du suspect et receleur d'une roue du camion volé, celle de M. Essomba, père adoptif du suspect qui était au parfum de ce coup de vol, et enfin Edene Mballa Firmin âgé de 42 ans, tôlier dont la mission principale était de dénaturer le camion volé et en changeant sa couleur d'origine.

Leurs exploitations poussées desdits suspects ont conduit les enquêteurs au lieu-dit Rail Ngousso à Yaoundé où le camion volé a été retrouvé disséminé dans une forêt. Des sources policières, l'auteur de ce coup de vol s'apprêtait à liquider ledit camion à Bafoussam où il avait déjà trouvé preneur. Au terme de l'enquête, tous ces suspects seront présentés au Procureur de la République près les tribunaux de Bertoua qui décidera de leur sort. Au bout du compte, le Commissaire divisionnaire Hervé Djeumo invite les populations à collaborer d'avantage avec les forces de sécurité. Pour lui, c'est une collaboration franche et sincère qui a permis de mettre ce gang derrière les barreaux.