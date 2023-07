Cameroun: Train Express Douala-Yaoundé - Deux ans, 1394 voyages, 328 771 passagers transportés

La voix ferroviaire se présente désormais comme une alternative entre la capitale économique Douala et la capitale politique Yaoundé. Aussi, CAMRAIL, concessionnaire du chemin de fer camerounais et filiale d'AGL (Africa Global Logistics), entreprend de célébrer les deux ans de fonctionnement du Train Express entre les deux métropoles. Faut-il le rappeler ? , le Train Express joue un rôle clé dans la connectivité des villes du pays, en offrant un service de transport pratique, fiable et accessible. Pour les satatistiques, Depuis son lancement le 1er juillet 2021, il a effectué 1394 voyages, soit 328 771 passagers transportés entre les capitales politique et économique du Cameroun. Sur le plan pratique, tous les jours, le depart est fixé à 6H30 à Douala et 17h à Yaoundé.

A Camrail, on confesse que « Grâce à ses voitures confortables et climatisées, en première classe et en classe premium, il est devenu l'un des premiers choix pour ceux qui recherchent une alternative de transport sûre et abordable. Les voyageurs apprécient le confort offert par les installations modernes à bord des trains, tels que les écrans tv et les prises électriques, qui permettent aux voyageurs qui le souhaitent de travailler durant le trajet. La voiture bar-restaurant, les repas et les boissons servis à bord, représentent également des avantages qui enrichissent l'expérience des voyageurs » Bien plus, Le Train Express se distingue aussi par son service ponctuel et régulier, lui permettant de desservir quotidiennement les villes d'Edéa, Messondo, Eséka, Makak et Ngoumou.

Pour Gilbert Nkana Pondy, Directeur Général Adjoint chargé du Transport Voyageurs à CAMRAIL, « Pour nos 2 ans, je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les collaborateurs pour leur engagement dans le bon fonctionnement du Train Express. Leur professionnalisme nous a permis d'assurer la qualité de service qui fait notre succès. Je remercie également tous nos passagers et partenaires qui nous ont soutenus au cours des deux dernières années. Nous nous réjouissons déjà des prochains voyages à vos côtés et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour vous servir au mieux. Nous envisageons déjà d'offrir le Wi-Fi à bord, d'ici peu »

