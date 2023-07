Cote d'Ivoire: Initiative Villes Vertes de la Fao- Une stratégie d'élaboration du portefeuille de projets présentée

Dans le cadre du lancement, en Côte d’Ivoire, des activités liées au programme « Initiative Villes Vertes » de la Fao en partenariat avec le District autonome d’Abidjan, une cérémonie de présentation de la stratégie d’élaboration du portefeuille de projets dudit programme s’est tenue, le mardi 11 juillet 2023 à Abidjan-Plateau. Rapportent des sources proches du District autonome d’Abidjan.

Elle a été présidée par le ministre gouverneur du District autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, ce, en présence du représentant de la Fao en Côte d’Ivoire, Attaher Maiga, et des ministres gouverneurs des 13 autres Districts ou leurs représentants.

Au cours de cette cérémonie marquée par une signature de convention entre le le District Autonome d’Abidjan et la Fao, Robert Beugré Mambé a salué la Fao « qui a accepté d’accompagner les collectivités territoriales dans la recherche de solutions pouvant les aider à faire face aux défis d'urbanisation ».

Selon lui, le taux de croissance annuel de la population d’Abidjan est de 3,1% et 52% de la population ivoirienne est urbaine. D’où son souhait que « beaucoup de villes adhèrent à cette initiative qui présente de belles opportunités d'emplois et de résilience des villes ».

« 10 000 tonnes de déchets réutilisés permettent de créer 250 emplois », a-t-il affirmé.

%

Quant à Attaher Maiga, il a expliqué que les défis auxquels la FAO veut apporter des réponses est d’amener les populations, dans un contexte de très forte croissance démographique urbaine, à adopter des mécanismes de gestion durable du foncier, prévenir les risques liés aux excès d’eau, aux hautes températures et à la perte de biodiversité, reconnecter les citadins avec les milieux naturels, mobiliser les citadins et en particulier les enfants sur leur alimentation pour une consommation responsable et saine et contribuer par l’agriculture et l’alimentation à une économie circulaire et juste.

Il a dit que les activités de l’Initiative Villes Vertes concernent deux projets pilotes en collaboration avec l’Institut de l’Economie circulaire d’Abidjan (Ieca) du District Autonome d’Abidjan. Il s’agit du projet d’élaboration d’un Programme territorial « Villes Vertes » en Côte d’Ivoire qui va être mis en œuvre dans le cadre du Programme de coopération technique (Pct) de la Fao pour un montant de 100,000 dollars US (60 millions de Fcfa) sur fonds propres et du projet « Bioéconomie circulaire à Abidjan : du gaspillage alimentaire à la fourchette » (BioDAF) pour la promotion d’une technique bioconversion des déchets organiques en fertilisants agricoles et aliments de bétail pour un montant global de 150,000 dollars US (90 millions de Fcfa dont 100 000 dollars US sur fonds propres.