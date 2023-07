Cote d'Ivoire: Mobilisation d'un emprunt durable- La Bad accorde une garantie partielle de 400 millions d'euros de crédit

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a donné son feu vert, mercredi 12 juillet 2023, à Abidjan, pour l’octroi d’une garantie partielle de crédit de 400 millions d’euros à la Côte d’Ivoire, pour l’aider à mobiliser des ressources sur le marché financier international qui seront affectées à des projets stratégiques à caractère environnemental, social et de gouvernance (Esg). Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon cette source, cette garantie partielle de crédit permettra à la Côte d’Ivoire de lever des financements à long terme auprès de banques commerciales, en ligne avec son Document cadre Esg, publié en 2021 et suivant les meilleures pratiques internationales. Le Document cadre Esg de la Côte d’Ivoire présente les engagements du gouvernement en matière de développement environnemental et social, et renforce la gouvernance associée, notamment en matière de sélection des projets, gestion des fonds, et évaluation et suivi. Les projets éligibles aux financements Esg levés sur la base de ce Document cadre s’inscriront dans les catégories suivantes : agriculture durable et agro-industrie, eau et assainissement, énergies renouvelables, santé, accès à un logement abordable, éducation et formation professionnelle, inclusion financière, entrepreneuriat et création d’emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural, etc.

Le recours à des emprunts Esg s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme de la Côte d’Ivoire, qui poursuit des objectifs d’innovation et de diversification de ses sources de financement pour les projets stratégiques à fort impact social et environnemental.

« Nous nous félicitons de l’approbation de ce projet qui va permettre à la Côte d’Ivoire de mettre en œuvre des projets verts et sociaux, tout en diversifiant ses sources de financement grâce à la mobilisation d’emprunts durables », a déclaré Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour la région de l'Afrique de l'Ouest. « Les fonds levés vont permettre de renforcer la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025 de la Côte d’Ivoire, qui est fortement soutenu par le Groupe de la Banque africaine de développement », a-t-il ajouté.

Le Plan national de développement 2021-2025 entend poursuivre la transformation structurelle de l’économie ivoirienne, tout en assurant une croissance inclusive et durable. Il contient des ambitions fortes en matière sociale et environnementale, déclinées dans un ensemble de projets d’investissements et de programmes prioritaires.

« Cette opération témoigne de la pertinence de notre instrument de garantie partielle de crédit qui, non seulement, catalyse la participation de banques commerciales, mais va permettre également d’optimiser les conditions de financement pour la Côte d’Ivoire avec un allongement significatif de la maturité et un taux d’intérêt compétitif, dans un contexte où l’accès aux marchés financiers internationaux s’avère difficile pour bon nombre de pays africains », a souligné Ahmed Attout, directeur par intérim du Département du développement du secteur financier du Groupe de la Banque africaine de développement.