Algérie: Des organisations politiques arabes saluent la contribution du Président Tebboune pour la reconstruction de Jénine

BEYROUTH — Des organisations politiques participant à la campagne de soutien à la Palestine et aux causes arabes ont salué, mercredi depuis Beyrouth, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville et du camp de Jénine, suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes, appelant l'ensemble des gouvernements arabes à suivre cet exemple.

Dans le communiqué sanctionnant les travaux de la réunion hebdomadaire de ladite Campagne, les participants ont salué l'initiative du Président Tebboune ayant eu "un grand impact sur le peuple palestinien qui se sent moins seul", face à la brutalité sioniste.

Les participants à cette rencontre ont appelé tous les gouvernements arabes et musulmans à suivre l'exemple de l'Algérie.

Au terme de la réunion, une délégation de cette Campagne s'est rendue à l'ambassade d'Algérie à Beyrouth pour transmettre leurs salutations, se félicitant de la tenue des Jeux sportifs arabes (JSA 2023) à Alger après des années d'absence.

"Ce sont des initiatives affirmant l'attachement du Gouvernement et du peuple algériens au rôle de soutien constant en faveur du peuple palestinien et du rassemblement arabe" ont-ils poursuivi.

Des responsables palestiniens avaient, auparavant, salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville et du camp de Jénine, ce qui traduit la cohésion historique entre les deux peuples algérien et palestinien.

%

Le président Tebboune avait reçu un message de la part du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas dans lequel il lui a "exprimé ses vifs remerciements pour la contribution financière urgente en vue de la reconstruction de la ville et du camp de Jénine, suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes.

Pour le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, le soutien de l'Algérie illustre "les relations solides et profondes de fraternité, les liens de sang et le destin commun unissant les dirigeants et les peuples algérien et palestinien qui poursuit son combat pour préserver ses territoires, ses lieux saints et son identité et arracher ses droits légitimes d'établir un Etat indépendant ayant Al Qods pour capitale".