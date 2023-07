Algérie: L'acquisition des facteurs de force par l'ANP vise à préserver la souveraineté nationale

ALGER — La poursuite sur la voie de l'acquisition des facteurs de force par l'Armée nationale populaire (ANP) répond à des données "très importantes" qui ont pour finalité "la défense de notre souveraineté nationale", a souligné la revue El-Djeïch dans son numéro du mois de juillet.

Elle a assuré, à ce propos, et "sans exagération aucune" que "la poursuite sur la voie du développement et de l'acquisition des facteurs de force, tel que recherché par notre vaillante armée, répondent à des données très importantes qui ont pour finalité, dans leur ensemble, la défense de notre souveraineté nationale, qui vient en tête des priorités".

"Ceci n'est pas sans lien, comme l'a expliqué Monsieur le Président de la République, avec les tentatives de déstabilisation sécuritaire menées dans notre voisinage, attisées par des agendas étrangers conflictuels qui oeuvrent à s'approprier les ressources, particulièrement énergétiques, et ce, au détriment de la sécurité des peuples de notre région", a expliqué la revue dans son éditorial.

Partant de cette logique, la revue a fait observer que l'ANP "veille à être au fait de tous ces développements sécuritaires et militaires et, par la suite, à utiliser au mieux les potentialités matérielles et humaines dont elle dispose, dans le but d'une sécurisation complète de nos frontières nationales et la préservation de notre indépendance nationale de toute tentative visant à lui porter atteinte".

"Se trompe celui qui pense que l'Algérie des Chouhada et des principes profondément enracinés cherche, à travers le développement de ses capacités défensives, à menacer ou à agresser quiconque", a averti El Djeïch avant de rétorquer que "bien au contraire, elle veille, avec le plus grand soin, à la préservation des liens de bon voisinage qu'elle entretient avec son environnement immédiat, comme elle cherche à coopérer avec divers pays dans le domaine de la sécurité afin d'atteindre des objectifs communs sur ce plan, dans le cadre d'une politique qu'elle a faite sienne depuis toujours, celle de la non-ingérence dans les affaires internes des Etats".

Néanmoins, "dans un monde qui connaît une aggravation des tensions, y compris dans notre proche environnement géographique, il devient plus que jamais nécessaire de renforcer et de consolider le front interne, d'acquérir les facteurs de la force dissuasive et de poursuivre le processus de développement et de modernisation de notre système de défense à tous les niveaux", a-t-elle soutenu.

Cela, a-t-elle poursuivi, "passe par une excellente formation des personnels, la maîtrise par les équipages des systèmes d'armes, la capacité de s'acquitter, avec succès et en toutes circonstances, des missions assignées, ainsi que la pleine et permanente disponibilité opérationnelle de nos forces armées".

La revue a rappelé, à ce titre, qu'après "le défilé militaire historique de notre armée à l'occasion des festivités commémoratives du soixantième anniversaire de l'indépendance au mois de juillet de l'année dernière, des unités de notre armée avaient rendez-vous, à la veille du 61e anniversaire de ce même évènement, avec l'exécution de l'exercice tactique à balles réelles +Fadjr 2023+, couronnant le programme de préparation au combat de nos forces pour l'année 2022-2023".

"Compte tenu de l'importance de l'exercice susmentionné, qui a eu lieu quelques jours avant les célébrations commémorant l'anniversaire de l'indépendance, Monsieur le Président de la République a tenu à assister au déroulement de ses différentes phases, à s'enquérir personnellement du niveau de développement atteint par notre armée à tous les niveaux et à suivre de près les différentes actions de combat programmées", a-t-elle souligné.

El-Djeïch estime, dans ce contexte, que le peuple algérien "peut être fier des réalisations de l'Algérie indépendante, en particulier dans le cadre du processus de construction de l'Etat national, comme l'a souligné Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire".

"En conclusion, comme chaque année, la sortie de nouvelles promotions des structures de formation de l'Armée nationale populaire coïncide avec la célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

La baptisation de ces promotions des noms de Chouhada et Moudjahidine de la Révolution libératrice témoigne de la fidélité aux valeurs de notre glorieuse Histoire et de la détermination de la jeunesse algérienne à préserver le legs", note l'éditorial d'El Djeïch.

"Il nous reste à oeuvrer ensemble à consolider l'unité nationale, à relever les défis actuels et futurs et à poursuivre sur la voie de l'édification de l'Algérie, comme l'ont voulu nos valeureux Chouhada", conclut la même source.