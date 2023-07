Algérie: 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse - Le HCLA présente ses publications récentes

ALGER — Le Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA) a organisé, mercredi à Alger, une conférence d'information sur ses publications scientifiques récentes concernant notamment la traduction, l'arabisation et les dictionnaires, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Cette conférence a vu la présentation des publications récentes du Conseil, parues entre janvier et juin dernier, dans différents domaines scientifiques, qui ont pour objectif la promotion de la langue arabe dans les domaines scientifiques et techniques notamment à travers la traduction d'ouvrages vers l'arabe.

Il s'agit entre autres publications du dictionnaire numérique des notions linguistiques courantes", du "glossaire de la terminologie du foncier et du cadastre", du "guide pratique cadre pour la gestion des ressources humaines des entreprises et administrations publiques", du "dictionnaire de la terminologie de l'industrie", du "guide des formateurs en expression, rédaction et information" ainsi que du "guide des chercheurs sur les thèmes et les rédacteurs de la presse de l'Association des Oulémas Musulmans".

A cet égard, le président du HCLA, Salah Belaid a indiqué que la publication de ces titres qui s'inscrit dans le cadre de "la généralisation de l'usage de la langue arabe et de l'intérêt accordé à la mémoire et à la citoyenneté linguistiques", vient en "concrétisation des missions du Conseil qui a pour objectif d'oeuvrer pour la promotion de la langue arabe, la généralisation de son usage dans les domaines scientifiques et technologiques et l'encouragement de la traduction d'ouvrages vers cette langue".

Cette rencontre a été marquée par la distinction par le Conseil de plusieurs chercheurs universitaires, professeurs et étudiants algériens, exerçant en Algérie ou à l'étranger, pour leurs apports et contributions à la promotion de la langue arabe.