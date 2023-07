Afrique du Nord: De l'indépendance à l'Algérie nouvelle

ALGER — L'histoire si singulière de l'Algérie suscite l'espoir pour de nombreux pays en proie au colonialisme.

L'Algérie qui a arraché son indépendance face à une des plus grandes puissances militaires du monde, a joué un rôle prépondérant dans les luttes de libération en Afrique notamment.

La lutte de libération a montré à l'Afrique la voie à suivre pour se libérer du colonialisme et de l'apartheid. La lutte contre les dernières colonies a toujours été un des leitmotivs de l'Algérie durant les années 70. La diplomatie algérienne était devenue la voix des pays colonisés dans toutes les réunions internationales.

Aujourd'hui, soixante et un ans après son indépendance, l'Algérie continue son combat pour en finir avec les deux derniers dossiers de décolonisation à savoir, le Sahara occidental et la Palestine.

L'édification de l'Etat algérien

Après les années sanglantes de la guerre d'indépendance qui ont mis un terme à la brutale et violente colonisation française, l'Algérie goûte aux bienfaits de l'indépendance. Un vent de fierté, d'espoir et d'optimisme souffle sur le pays qui s'est mis à la construction de son Etat.

C'est le temps des grandes espérances avec son lot de grandes réalisations. Création d'une armée nationale populaire, digne héritière de la glorieuse armée de libération nationale, mise en place des bases d'une administration, généralisation de l'éducation nationale, accès gratuit aux soins, système de protection sociale accessible à tous, nationalisation des secteurs stratégiques, politique industrielle et agricole. Le pays, laissé en jachère par l'administration coloniale qui a pratiqué la politique de la terre brûlée, renaît de ces cendres. Vaste opération de réalisation de logements à la faveur des différents programmes spéciaux et plans quinquennaux.

En 1962, l'Algérie comptait une université, quelques lycées et quelques salles de soins sans encadrement. Les Algériens avaient pour logements des gourbis et des bidonvilles. Soixante-et-un ans après, le pays compte plus de 12 millions d'élèves scolarisés, soit le tiers de sa population et plus d'un million et demi d'étudiants répartis dans plus de 100 universités, d'où sortent annuellement 250.000 diplômés. L'Algérie de 2023, c'est des dizaines de centres hospitalo-universitaires.

L'accès au logement et le développement humain

La crise du logement relève d'un passé très lointain en Algérie. L'Algérie a donné la priorité à la politique du logement à travers les différents plans de développement. Des projets colossaux de construction de logements ont été entamés et des budgets importants ont été dépensés pour la résolution de la crise du logement d'une part et l'éradication de l'habitat précaire d'autre part.

Le secteur de l'habitat qui est passé, depuis 1962 à nos jours, par plusieurs vagues, est une des grandes fiertés de l'Algérie indépendante.

Aucun pays au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie dans sa politique du logement. L'accès au logement pour toutes les couches de la société est l'un des principes fondamentaux de la politique du développement humain en Algérie.

Par le passé, il fallait attendre des années pour bénéficier d'un logement décent, aujourd'hui, les délais sont vraiment raccourcis. Avant, certains pères de familles ont dû attendre jusqu'à un âge assez avancé pour se loger, aujourd'hui des jeunes de moins de trente ans bénéficient d'un logement. Aucun Etat ne peut livrer comme le fait l'Algérie des centaines de milliers de logements par an. C'est inédit ! Et c'est loin d'être fini, l'année 2024 verra la distribution de près d'un million de logements, rien que ça !

S'il fait bon de vivre en Algérie, c'est grâce au caractère social de l'Etat algérien tel que stipulé dans la déclaration du 1er Novembre 1954.

Un système de protection sociale qui ne laisse personne en rade: des exonérations de taxes pour les salaires les plus bas ainsi que la revalorisation du SNMG et des pensions de retraite. Ajoutée à cela, l'instauration récemment d'une allocation chômage qui n'existe que dans quelques pays occidentaux.

L'Algérie nouvelle

Les messages et les revendications du Hirak sont toutes circonscrites dans les 54 engagements électoraux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président Tebboune, brillamment élu, après un scrutin libre, s'est très vite attelé à lancer les bases de quelque chose de nouveau. Une Algérie nouvelle, une Algérie des temps modernes, libre, juste, prospère, qui a sa place dans ce monde nouveau qui se dessine.

Malgré certains "vents contraires" et des résistances au changement, il a réussi à tenir ses engagements.

De la restauration de l'autorité de l'Etat au parachèvement de l'édification institutionnelle, en passant par la moralisation de la vie publique, le président de la République a réussi à "reconnecter" les Algériens avec leur Etat. Désormais, dans cette nouvelle Algérie, le citoyen est au centre des priorités et la protection de son pouvoir d'achat, une bataille constante.

En plus de trois ans, le pays a franchi des étapes importantes dans tous les domaines et avance à pas fermes vers le summum, vers l'émergence.

Le pays s'est réellement métamorphosé, l'Algérie nouvelle de Tebboune n'a plus rien à voir avec l'ordre ancien cher aux forces prédatrices.

La diversification de l'économie connaît un coup d'accélérateur à la faveur d'un nouveau code d'investissement qui libère les initiatives et encourage la création de richesses. Les exportations hors hydrocarbures ont connu un boom extraordinaire depuis 2020. Quant à l'agriculture, une attention particulière est accordée à ce secteur vital en proie à un système bureaucratique qui freine son éclosion. L'Algérie doit impérativement garantir sa sécurité alimentaire, surtout en ces temps de grandes crises mondiales.

Le lancement de méga-projets miniers, sont de véritables projets structurants qui feront entrer l'Algérie dans le top-ten des grands pays miniers.

Pour assurer une sécurité hydrique, à une période où les menaces sur de probables conflits sur l'eau persistent, l'Algérie a pris ses devants en lançant de vastes programmes de stations de dessalement d'eau de mer.

Les études pour le lancement du titanesque projet ferroviaire reliant le nord à l'extrême sud du pays va contribuer à l'émergence de nouveaux pôles économiques, ce qui assurera à l'Algérie une croissance durable. Le rail est le projet phare du quinquennat.

Pour le président de la République, l'Algérie des années 2030, qui devrait compter près de 60 millions d'habitants, se construit aujourd'hui.

Tout est mis en oeuvre pour l'émergence de l'Algérie qui frappe à la porte des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai.

L'Algérie nouvelle, adaptée aux temps nouveaux, a marqué son grand retour sur la scène internationale dans le règlement des crises, en véritable messager de la paix, n'a pas fini de surprendre, car le pays va connaître encore dans un proche avenir le lancement de nombreux projets structurants qui vont encore métamorphoser l'Algérie qui a amorcé sa transformation dès 2020.