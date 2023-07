Madagascar: Santé infantile - Les patients d'AVC périnatal sollicitent des traitements adéquats

Diverses maladies sont en train de se former partout. L'une d'entre elles est l'accident vasculaire cérébral (AVC) périnatal qui se produit chez les tout-petits dès la naissance jusqu'à son vingt-huitième jour.

Madagascar rencontre encore des problèmes concernant les réalités en matière de santé. L'AVC est curable, mais son traitement, difficile, reste encore inaccessible pour de nombreux patients. Il demande de nombreux sacrifices et exige différents moyens, surtout financiers et matériels, tant des malades que de l'État. Ce qui n'est pas garanti pour tout le monde. Cette maladie exige un centre de traitement et un service spécialisé pour mieux le traiter.

À Madagascar, on n'en est pas encore là. La maladie exige un scanner pour le détecter à l'avance. C'est un besoin vital pour les tout-petits. «Après le scanner, le traitement adéquat consiste à déboucher les vaisseaux par des techniques spéciales ou à introduire un appareil pour les débloquer. C'est la thrombectomie. Malheureusement, ces deux types de traitement n'existent pas encore à Madagascar», explique un pédiatre. En fait, on est coincé sur le traitement symptomatique qui se soigne par le biais des signes existants chez chaque patient.

Le traitement doit commencer le plus tôt possible afin d'éviter des formes complexes de la maladie, et seul le scanner pourrait répondre à ce besoin. Plus la maladie est dépistée tôt, plus le traitement est efficace voire plus facile à réaliser, explique-t-on. Hormis le scanner et le traitement des signes, il n'existe pas encore de traitement spécial pour les bébés alors qu'ils sont relativement complexes et fragiles, et exigent un soin très délicat nécessitant beaucoup d'attentions. « Le plus fréquent chez nous en ce moment est la rééducation pour les enfants atteints de cette maladie mortelle.

%

Après un traitement d'une dizaine de jours au sein du service pédiatrique, il est envoyé chez les rééducateurs », indique un spécialiste. De jeunes malades sont constatés dans la Grande ile, par contre le traitement est encore risqué. Faute de moyens, l'AVC chez les enfants à Madagascar n'est pas très facile à gérer parce qu'il n'existe pas encore de moyens de diagnostique en avance.

Diagnostic

Il existe deux typologies dans cette maladie, l'AVC ischémique dû aux veines bouchées et l'AVC hémorragique ou la rupture sur les vaisseaux sanguins plus fréquents chez les bébés. Cette maladie se manifeste ordinairement par une convulsion régulière. Le scanner est le plus utilisé à Madagascar et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour ceux qui ont la capacité de le faire en termes de diagnostic. Pour un effet désirable, ces diagnostics doivent se faire de plus en plus tôt afin de le guérir à temps. La particularité chez les bébés c'est la maladie de l'artère qui provoque des infections. Seuls les scanners et les diagnostics peuvent faire face à ces manifestations de la maladie.