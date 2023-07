Madagascar: Études supérieures - L'INSCAE célèbre son 40ème anniversaire avec la promotion Ilontsoa

L'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises ,INSCAE, marque une étape importante cette année alors qu'il célèbre fièrement son 40ème anniversaire.

Pour célébrer cet évènement spécial, l' établissement annonce la sortie de sa promotion tant attendue, baptisée « Ilontsoa », avec le slogan inspirant « Be the Light of the World », »Soyez la lumière du monde ». La cérémonie de remise des diplômes des sortants de l'INSCAE débutera dès 7h30 le vendredi 21 juillet 2023, dans le prestigieux cadre du Centre de Conférences Internationales (CCI) d'Ivato.

Cet évènement exceptionnel se déroulera sous le haut patronage de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison , ministre de l'Économie et des finances , du professeur Assoumacou Elia Béatrice, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que de Vavitsara Rahantanirina Gabriella, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Plus de 300 diplômés issus de différents programmes académiques, notamment en L3 - Diplôme Supérieur spécialisé en Sciences de l'Administration d'Entreprise, L3 - Diplôme Supérieur spécialisé en Sciences Comptables, M2 , Comptabilité Contrôle et Audit, M2 - Contrôle de Gestion et Audit Opérationnel, M2 - Finance et Gestion Bancaire, M2 - Commerce International, M2 - Marketing et Stratégie, M2 - Gestion des Ressources Humaines, M2 - Recherche en Sciences de Gestion, Master of Business Administration et plus de 80 certifiés en Executive Management, seront honorés lors de cette cérémonie mémorable.

Les diplômés de la promotion Ilontsoa seront récompensés lors de cet évènement, témoignant ainsi de leurs années d'efforts et de dévouement pour atteindre leurs objectifs académiques. La préparation et le déroulement de cet événement se font main dans la main avec le parrainage des sortants de 1996 de la promotion Mendrika de l'INSCAE et de nombreux sponsors tels 2424.mg, ACEP, Ambatovy, Assurance ARO, Axian, Canal Olympia, Canal+, Enduma, FTHM, Groupe Habibo, Groupe Sipromad, HV Group, Lightbox, LPSA, Mado Sainto, Manoova, Megaprint, Miarakap, OMH, Orange, Orange Money, Société Générale, SPAT, SPM, SRA, STAR, Telma, Tozzigreen, Viva, Vivo Energy.