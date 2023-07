Madagascar: Basketball - Deux expatriés parmi les trente-six présélectionnés

Quarante-trois jours pour se préparer. Sans attendre le regroupement de tous les athlètes attendus de l'État, la Fédération malgache de basketball (FMBB) a commencé le regroupement des basketteuses et basketteurs de deux disciplines confondues, le 3x3 et le 5x5, par la publication de la liste des trente-six présélectionné(es) en vue de la préparation de l'équipe nationale malgache de basketball en vue de la XIe édition des JIOI de 2023, qui aura lieu à Antananarivo, du 25 août au 3 septembre.

Le premier regroupement a été fait sous la supervision de l'expert Marocain Naoufal Uariachi, avec la direction des coaches qui ont pour mission de diriger les quatre équipes nationales vers la quête des quatre médailles d'or mises en jeu. Malgré l'attente du public malgache de voir le meilleur marqueur de la dernière Coupe du monde de Debrecen, M'Madi Mathias, cette fois-ci, il ne sera pas de la partie. En revanche, en 5x5 hommes, la FMBB fait appel à un expatrié en la personne du meneur Rija Lahontan, qui évolue en nationale masculine 2, du club Pays Salonnais Basket 13, de France.

Unique expatriée

Les autres joueurs retenus pour le regroupement proviennent des six équipes les plus en vue de la N1A hommes comme le COSPN d'Analamanga avec six représentants, de la GNBC d'Analamanga et de l'Ascut d'Atsinanana avec quatre éléments respectifs. Chez les dames, Kristina Rakotobe qui évolue actuellement en sport-étude aux États-Unis d'Amérique, sera l'unique expatriée de la liste. Les dix-sept autres joueuses évoluent toutes dans le championnat national N1A dames, dont sept joueuses sont issues de MB2All d'Analamanga, trois issues de TGBC de Betsiboka et de GNBC d'Analamanga, deux sont issues de l'Ascut d'Atsinanana et une issue de JEA de Vakinankaratra.