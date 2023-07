Afrique: Tennis de Table - JIOI - La détection bat son pleins

Six dames et six hommes constitueront l'équipe nationale de tennis de table pour les Jeux des Iles de l'océan Indien. La Fédération a fait appel aux trois pongistes expatriés, à savoir Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafinarivo et Jonathan Nativel.

Il ne reste donc plus que trois places chez les hommes et quatre chez les dames pour les pongistes locaux. Pour qu'il n'y ait pas de litige sur les membres de l'équipe nationale, l'instance nationale a organisé un match test depuis mardi pour détecter les sept meilleurs pongistes qui pourraient rejoindre le groupe. Ils étaient 12 hommes et 10 femmes en quête de cette qualification au Petit Palais de Mahamasina.

Les grands favoris de la première série nationale sont présents comme Lino, Luciano, Rhandy, Takko, Hasina. Ils se sont affrontés pendant deux jours. A l'issue du classement, les huit premiers et six premières sont qualifiés pour la dernière étape. Cette sélection finale commence ce jour et se poursuivra demain. Chaque prétendant joue sept matchs.

Selon encore les explications du président de la Fédération, Jean Herley Ambinintsoarivelo, le regroupement des derniers retenus débutera le 24 juillet. Ils seront hébergés au Live Hotel Andavamamba tandis que leur site d'entrainement sera à Ankadimbahoaka. « Je souhaite déjà un bon match digne de ces Jeux des Îles à nos porte-fanions. Je vous assure que la Fédération n'a aucune partialité envers qui que ce soit. Notre objectif est de remporter les sept médailles d'or en jeu », a-t-il noté.

En effet, l'équipe masculine sera dirigée par le coach et non moins directeur technique national Tahiriniaina Rakotoarisoa, tandis que Tiana Ratsimbazafy se chargera de l'équipe féminine. La discipline tennis de table se déroule au Grand Hall de la Zone Forello Tanjombato durant les Jeux des Iles.