Madagascar: Coupure d'eau - Désagréments en série pour les habitants de 60 fokontany de Tana-ville

Des robinets à sec. Depuis mardi pour certains, bien avant pour d'autres, les habitants de dizaines de quartiers d'Antananarivo étaient privés d'eau, sans avoir pu anticiper pour remplir les bassines et autres bidons.

En marge des coupures d'électricité, c'est l'eau qui, à son tour, fait défaut à des dizaines de milliers de ménages à Antananarivo Renivohitra depuis au moins deux jours, mais également dans plusieurs autres localités, en raison de la coupure d'électricité mettant à l'arrêt les surpresseurs. Pour ce qui est des quartiers de Tana-ville, la coupure d'eau était causée par la rupture d'une conduite d'eau à Ambatoroka, alimentant de nombreuses localités et ayant nécessité l'intervention d'urgence des techniciens de la JIRAMA.

Tel était également le cas à Tanjombato et à Ambodifilao, pour les mêmes raisons. Résultat : les ménages ont dû recourir à des solutions d'urgence afin de trouver de l'eau pour la toilette et la cuisine. Il a fallu, bien entendu, renoncer aux lessives et autres activités qui consomment un grand volume d'eau.

Il n'était ainsi pas rare de voir les uns et les autres, contraints à renoncer à la douche du matin, et puiser le minimum dans le peu d'eau qu'il a fallu chercher loin, ou alors acheter auprès des revendeurs, moyennant 2 000 ariary, voire 5 000 ariary pour un bidon de 20 litres. Au bout de 24 heures sans eau, il a fallu se résoudre à utiliser les grands moyens, pour ceux qui peuvent se le permettre : utiliser de l'eau minérale en bouteille pour le brossage des dents et la toilette intime.

Au terme des travaux de réparation, les installations des usagers étaient à nouveau réalimentées au bout d'environ deux jours. Cependant, dans la journée de mardi, des habitations situées en hauteur n'ont pas encore pu être alimentées. Les habitants des quartiers concernés ont alors bénéficié de quelques livraisons d'eau par des camions citernes de la JIRAMA.

Tel était le cas pour Andohalo, Andafiavaratra, Antaninarenina, Antsahavola, Ambondrona, Antaninandro. Des camions citernes ont également desservi quelques quartiers en contrebas comme l'axe Besarety, Andravoahangy, Amboditsiry et Manjakaray. Hier en milieu de matinée, l'eau commençait à couler à nouveau chez les usagers de plusieurs quartiers, tandis que pour d'autres, du côté de Besarety et Soavinandriana, il a fallu attendre la fin de l'après-midi d'hier.