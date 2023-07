Madagascar: Nations-Unies - Des avancées notables dans le domaine de l'éducation en 2022

En cette période préélectorale, les débats vont bon train sur le bilan de l'actuel régime. Alors que les opposants crient haut et fort, que l'échec est partout dans la gestion des affaires nationales, les dirigeants défendent naturellement que beaucoup de projets ont été accomplis durant l'actuel mandat.

De leur côté, les partenaires techniques et financiers dressent périodiquement leur bilan à travers différents rapports et autres programmes d'activités.

Engagements

C'est le cas, notamment du Système des Nations Unies qui a récemment présenté son rapport annuel 2022. Il s'agit d'un rapport qui résume les principales réalisations et les défis collectifs du système des Nations unies à Madagascar, conformément aux engagements pris à travers le Plan-cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2021-2023. Chiffre à l'appui, ce rapport parle notamment des progrès réalisés, rien que dans les programmes réalisés avec l'appui du Système des Nations Unies, dans le domaine de l'éducation en 2022.

« Plus de 40 nouvelles infrastructures scolaires (salles de classe, bibliothèques, bureaux de direction, latrines, ...) ont été réalisées, équipées et réceptionnées dans les régions cibles. Des nouveaux supports d'enseignement et d'apprentissage ont été fournis à plus de 1 000 établissements scolaires. En outre, 10 000 enseignants de 6 040 écoles primaires ont renforcé leurs capacités d'utilisation de tablettes, améliorant ainsi l'apprentissage. Les interventions du SNU ont également touché plus de 25 000 enfants déscolarisés qui ont bénéficié de dispositifs et de mesures de réinsertion scolaire dans les régions cibles ».

%

Réalisation notable

En outre, 307 055 élèves scolarisés et 11 513 adultes, dans les régions d'intervention, ont bénéficié du programme de cantines scolaires dans plus de 980 écoles. Une initiative visant à acheter localement des denrées alimentaires pour les repas scolaires a bénéficié aux petits producteurs, notamment aux associations de femmes, tout en contribuant aux programmes de nutrition scolaire.

14 plateformes composées des structures techniques déconcentrées, des collectivités, ainsi que les organisations de la société civile et d'autres structures non gouvernementales et réseaux nationaux et régionaux de communication en gestion des risques et catastrophes ont été créées pour faciliter la communication des risques sur les épidémies majeures envers les populations. Une réalisation notable a été constatée en 2022 à travers le lancement d'un master professionnel en hydroélectricité auprès de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo.

Education aux droits humains

Par ailleurs, 280 jeunes ont été touchés par différentes interventions du SNU visant à renforcer leurs compétences en hydroélectricité, paix, citoyenneté, non-violence, leadership et dialogue communautaire dans les zones d'interventions ciblées. Plus de 140 jeunes ayant reçu une formation en thématiques diverses (communication, citoyenneté, vivre ensemble, consolidation de la paix), ont participé aux programmes de développement, de réponses humanitaires, de consolidation de la paix et de promotion et protection des droits humains par une sensibilisation de la population à travers différents canaux, par exemple la valorisation de l'art local, le dialogue social et le spectacle.

L'éducation aux droits humains était un autre domaine d'intervention et 17 établissements scolaires ont appliqué un programme dans ce domaine. Les jeunes ont eu accès à des programmes complets de santé sexuelle et reproductive disponibles dans 67 points de prestation de service appuyés par le SNU, incluant les centres pour les jeunes.