Madagascar: CNaPS - Fermeture de toutes les agences ce jour

Les portails de la CNaPS sont de nouveau fermés après les quelques jours de services minimums organisés par les employés.

« Si nous avons décidé, d'un commun accord, de cesser les activités dans toutes les agences ce jour, c'est dans l'esprit des diverses revendications déjà lancées auprès des autorités compétentes ce qu'il en est de la situation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) ». Ce sont là les propos de Lala Tovohery Hajaina, délégué syndical auprès de la CNaPS lors d'un entretien avec la presse devant l'immeuble CNaPS Ampefiloha hier.

Il était treize heures locales, les employés présents à l'entretien ont affirmé haut et fort leur volonté de tirer au clair les raisons ayant entraîné l'emprisonnement du directeur général par intérim Tsaboto Joslina. Tout comme ils (les employés) ont réitéré leurs revendications inhérentes « aux problématiques de la restriction budgétaire imposée auprès de la caisse ».

Face à la situation, une réunion devrait se tenir ce jour pour trouver des solutions aux problématiques de la caisse nationale de prévoyance sociale. La fermeture de toutes les agences serait donc une manifestation de ces volontés et revendications des employés, ajoutées à la tenue de la réunion.

L'entretien d'hier a également permis de savoir que le processus de nomination du prochain Directeur général auprès de cet établissement va à vitesse grand V. Saisissant l'occasion, Lala Tovohery Hajaina fait savoir : « comme tout le monde, les employés de la CNaPS ont eu vent d'une éventuelle immixtion dans le processus de nomination du prochain numéro un de cet organisme ».

« On est au courant des pressions que certains bords font peser de tous leurs poids pour faire passer un des candidats. On appelle les autorités compétentes pour qu'elles ne cèdent pas à ces pressions d'où qu'elles viennent », interpelle le délégué syndical. Ce pour « l'harmonie, la paix sociale et le développement de la caisse. On voudrait en finir une bonne fois pour toutes sur cette mauvaise pratique qui a fait que la CNaPS soit dans son état actuel », précise le syndicaliste.

À en croire ce dernier, les employés ont déjà proposé le profil type du directeur général aux autorités il y a de cela des années. « On veut quelqu'un qui sait bien de quoi la CNaPS retourne. On veut quelqu'un de juste et de droit, qui soit accepté par tous les employés. Un DG qui connaît les problématiques inhérentes à la CNaPS, qui est force de proposition et de résolution. Une personne qui ne se prend pas pour la propriétaire de la CNaPS, une fois nommée », conclut Lala Tovohery Hajaina.