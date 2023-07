Madagascar: Andry Rajoelina - Candidat à sa propre succession

Tout prête à penser que l'actuel locataire d'Iavoloha brigue un second bail de 5 ans.

Deadline

Selon le décret fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle, le dépôt de dossier de candidature aura lieu à partir du mercredi 23 août 2023 à 9 heures du matin jusqu'au mercredi 06 septembre 2023 à 18 heures, au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle. La liste définitive et officielle des candidats à l'élection présidentielle du 09 novembre 2023 sera arrêtée et publiée par la HCC au plus tard le samedi 09 septembre 2023.

Un dead line qui tient visiblement compte du jour de la remise des clés par l'actuel locataire du Palais d'Iavoloha, en application de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que « le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste, soixante jours avant la date du scrutin ».

Indice

La date du 09 septembre 2023 n'est pas fortuite ni un hasard du calendrier. C'est un indice significatif quant à la candidature d'Andry Rajoelina qui pourrait d'ailleurs déclarer ou du moins laisser entendre ce dimanche qu'il est candidat à sa propre succession. En arguant qu'un second mandat de 5 ans est nécessaire pour parachever ses « velirano » qui sont au nombre de 13. Et ce, par référence au numéro de son dossard dans la précédente course à la magistrature suprême en 2018.

%

Tirage au sort

La probabilité pour « Zandrikely » de retrouver ce chiffre qui a fait son bonheur et le malheur de son adversaire est quasiment nulle ou impossible puisque l'attribution des numéros des candidats sur le bulletin unique se fera de nouveau par tirage au sort, d'après le décret fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle. Ce n'est pas en fonction de l'ordre chronologique de dépôt des dossiers au greffe de la HCC. En 2018, Andry Rajoelina fut le premier arrivé à Ambohidahy où il tira ensuite le numéro 13. Pour 2023, il devra réviser à la baisse ou à la hausse (c'est selon) le nombre de ses « velirano » s'il compte encore les faire correspondre avec son prochain numéro.