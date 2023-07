Madagascar: Fénérive Est et Soanierana Ivongo - Vers la transformation des fruits pour de meilleurs rendements

Les paysans de Fenoarivo Atsinanana et de Soanierano Ivongo auront plus de facilité à commercialiser leurs produits en les transformant. Des bananes et des fruits à pain transformés en chips, ou encore des fruits secs destinés à la commercialisation locale et à l'exportation.

Tels seront les nouveaux produits issus de ces 23e et 24e districts qui bénéficient de la mise en place de pépinières industrielles. Des machines ont été remises par le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation) le 10 juillet dernier. Selon le ministre Edgard Razafindravahy, ces machines permettent de transformer les fruits pour améliorer leur conservation et accroître leur valeur, avant de les vendre ou de les exporter.

D'après les autorités locales, Fenoarivo Atsinanana produit 3 000 tonnes de litchis par an, dont une partie pourra être transformée grâce à ces machines qui ont chacune une capacité de traiter entre 200 Kg à 300 Kg de fruits. Bref, les pépinières industrielles permettent, non seulement d'éviter que les fruits pourrissent, mais également d'améliorer les revenus des paysans et de les inciter à créer davantage de valeur ajoutée.