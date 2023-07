Madagascar: Basket - Regroupement - Deux expatriés sur les 36 présélectionnés

Les sociétaires au sein de la sélection nationale des Jeux des Iles sont en regroupement depuis lundi. Au final, 32 éléments, dont, 16 chez les hommes et les dames, seront retenus pour les 11es JIOI du 25 août au 3 septembre.

Le basket est l'un des sports les plus attendus aux Jeux des Iles de l'Océan Indien. Pour la première fois de l'histoire des jeux, le basket 3x3 fait partie du programme. Quatre médailles d'or seront décernées lors de cette édition 2023 qui se déroule à domicile. En 2019 à l'île Maurice, Madagascar a réalisé un doublé historique en basket 5x5.

En tant que champions d'Afrique et participants au championnat du monde chez les hommes, ainsi que vice-championnes d'Afrique chez les dames, les deux équipes malgaches de basket 3x3 sont les grandes favorites pour les Jeux des Iles. Selon les règles de la discipline, les joueurs et les joueuses peuvent participer, à la fois, au tournoi de 5x5 et de 3x3. Parmi les 36 présélectionnés, les 8 joueurs, dont 4 hommes et 4 femmes, qui ont participé à la dernière édition de la Coupe d'Afrique en Égypte, ont tous été convoqués par la Direction technique nationale.

Depuis lundi dernier, les joueurs et les joueuses, présents dans le pays, ont entamé leur préparation sous la direction de Naoufal Uariachi, technicien de la FIBA et d'autres techniciens appelés à rejoindre le staff technique. Sur la liste, seuls deux expatriés ont été appelés : Rija Lahontan, qui évolue en France, et Kristina Rakotobe, aux États-Unis.

%

La grande majorité des joueurs ont participé à la dernière édition des Jeux des Iles à Maurice en 2019. De nombreux joueurs expatriés n'ont pas pu être libérés par leurs clubs, tels que Lova, capitaine des U19 aux États-Unis, Sitraka et Kiady en France. M'Madi Mathias, meilleur marqueur de la dernière Coupe du monde U19 en Hongrie, n'est pas éligible pour faire partie de l'équipe car il n'a jamais évolué dans le championnat local, comme le stipule le règlement des Jeux des Iles.

Dames :

Solotiana Miora Mampionona (MB2All)

Fanjatiana Perle Raoliarisoa (TGBC)

Rondro Emeranchine Raherimanana (GNBC)

Minaoharisoa Christiane Jaofera (MB 2All

Monique Raharimalala (MB2All)

Angela Andriantahina (GNBC)

Muriel Hajanirina (MB2All)

Avotra Marson (TGBC)

Kristina Rakotobe (USA)

Sydonie Andriamihajanirina (MB2All)

Chantiah Ranarisaona (MB2All)

Sarobidy Randriantahina (GNBC)

Setratiana Eulalie Manohisoa (Ascut)

Anousca Malala Rasendrarison (Ascut)

Avotra Rasoafinaritra dit Rachou (MB2All)

Vavisoa Jessica Andriamihaingo (TGBC)

Lalaina Rasoanomenjanahary (Ankaratra)

Angelissa Velontiana Saifoudine (JEA)

Hommes :

Rija Lahontan (France), Tanjona Ravelojaona (SBC), Lomario Josianis Todimasiniaina (COSPN), Elly Randriamampionona (GNBC), Livio Rocheteau Ratianarivo (COS PN), Orlando Rahajaniaina dit Bila (COSPN), Marco Rakotovao (COSPN), Julio Maminirina (Ascut), John Ravelomanantsoa (COSPN), Fabrice Constant Mandimbisoa (GN BC), Jerry Pepin Rabibisoa (COSPN), Casimir Alexandre Rasolofonirina (Cosfa), Jubrito Cédric Andriatsimialona (BCB), Olivier Botou (Ascut), Romain Faralahy (Ascut), Arnol Solondrainy (COSPN), Fiary Rakotonirina (GNBC), Rick-Ley Loubacky (GNBC).