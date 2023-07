Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Une concertation pour stabiliser les prix des produits pétroliers

Les travaux de la réunion de fixation des prix du brut se sont ouverts, le 12 juillet, à Brazzaville, au titre du deuxième trimestre 2023. Les autorités et les compagnies pétrolières comptent stabiliser les prix, valoriser la production nationale, y compris poursuivre la réforme du secteur pétrolier et gazier.

La réunion de fixation des prix nationaux des produits pétroliers entend s'appuyer sur les informations du marché mondial de l'or noir ; l'environnement énergétique reste caractérisé par la volatilité des prix. L'engagement de stabiliser les prix du brut jusqu'à la fin de l'année 2024 a été pris par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont le Congo est membre.

Cette décision de l'Opep à travers sa déclaration de coopération, d'après le professeur Macaire Batchi, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, est le reflet de l'engagement commun des membres de l'organisation à maintenir la stabilité du marché et à atténuer la volatilité des prix. « Notre objectif principal est de sécuriser nos routes d'exportation de pétrole brut et de mettre en valeur nos précieuses ressources minérales grâce à des investissements soutenus et stratégiques dans les secteurs pétrolier et gazier », a-t- il indiqué.

En adoptant cette politique, le gouvernement espère ainsi préserver les revenus pétroliers essentiels à l'équilibre financier du pays et à la relance économique. L'État congolais mise également sur ces revenus pour financer ses projets « stratégiques », notamment celui de la production du gaz naturel liquéfié, dont la première pierre a été posée en avril dernier, à Pointe-Noire, par le président de la République.

Les autorités vont devoir investir dans la recherche et le développement de solutions durables pour l'industrie pétrolière et gazière, en encourageant l'innovation dans les domaines de l'efficacité énergétique, la capture et le stockage du carbone. « Nous sommes déterminés à promouvoir la création d'emplois et à consolider notre savoir-faire local. Nous investissons dans la formation et le développement des compétences, en veillant à ce que notre population puisse bénéficier des opportunités offertes par notre secteur pétrolier et gazier en évolution », a laissé entendre le professeur Macaire Batchi.

Un autre volet de cette réforme du secteur pétrolier et gazier c'est l'émergence d'entreprises locales et les partenariats public-privé. Organisatrice de cette réunion de fixation des prix du brut, la compagnie pétrolière Chevron veut jouer sa partition dans le développement d'un écosystème industriel congolais compétitif.