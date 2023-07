Congo-Brazzaville: Semaine culturelle croisée Russie/Congo - L'événement s'ouvre par un métissage musical

La Semaine culturelle croisée Russie-Congo a donné son coup d'envoi, le 11 juillet, à Brazzaville, par une performance de la championne des jeux olympiques de natation synchronisée, Polina Komar, ainsi qu'un concert de la chanteuse russe Daria Davydova, accompagnée des artistes musiciens congolais.

Le lancement de la toute première Semaine culturelle croisée Russie-Congo s'est déroulé en présence de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorgui Tchepik ainsi que des représentants des deux pays. Pour la ministre de l'Industrie culturelle, ce rendez-vous est une belle façon de consolider, par le biais de l'art et du patrimoine, une passerelle entre les deux Etats. « Par ces temps improbables, l'art est sans doute la matière qui cimente le mieux les relations entre les communautés », s'est-elle réjouie.

A en croire ses propos, aujourd'hui, le Congo et la Russie comptent à peu près cinquante-neuf ans de relation diplomatique et de partenariat bilatéral dans plusieurs domaines, entre autres l'éducation, l'écosystème numérique, etc. Face aux enjeux liés à la diversification de l'économie congolaise, la ministre Lydie Pongault estime qu'il faut repenser le secteur de la coopération et de compter avec la culture. « Créer des ponts entre les artistes de différents pays, c'est les ouvrir aux collaborations, à la formation, à la complémentarité. C'est leur offrir un public qu'ils n'avaient pas. C'est également enrichir leur créativité pour mieux envisager l'avenir », a-t-elle souligné.

Satisfait de même de la tenue de cet événement qui contribue au rapprochement culturel Russie-Congo, le diplomate russe, Gueorgui Tchepik, a annoncé au cours de cette soirée la participation des artistes congolais à un événement en septembre, en Russie.

Les artistes russo-congolais fusionnent la créativité des deux pays

Les spectacles ont duré environ une heure. Au public, les artistes ont servi un véritable cocktail de fusion musicale, entre le genre classique russe et la rumba congolaise. La première à faire sensation, c'est Polina Komar. Au coeur de la piscine de l'hôtel Olympic Palace, l'artiste russe livre une performance de natation synchronisée sur un fond sonore interprété par Daria Davydova.

Tel un petit dauphin dans l'eau, Polina mêle à merveille des mouvements de gymnastique, danse et natation. Il faut le reconnaitre, la natation artistique est une discipline très exigeante et complexe, car elle demande une très grande force cardio-respiratoire ainsi qu'une grande énergie musculaire. Pourtant, le talent de Polina brave ces exigences et force l'admiration. Pour les compatriotes des deux pays entourant la piscine pour suivre le spectacle, l'émerveillement est au rendez-vous.

Après ce show, s'en est suivi le concert de Daria Davydova avec des musiciens congolais. C'est dans une élégante robe en soie noire avec des motifs fleuris rouges que l'artiste fait son apparition sur le podium. Avec sa voix tantôt douce et aigüe, tantôt puissante et mélancolique, Daria enchaine plusieurs titres classiques et modernes russes revisités au rythme de la rumba. Dans son répertoire, pas que des chants typiquement traditionnels russes.

En effet, avec brio, la chanteuse russe a également interprété le morceau « Indépendance cha-cha » de Grand Kallé, en compagnie de Clotaire Kimbolo. Ce chant était une manière de commémorer les 75 ans de Clotaire Kimbolo et ses 60 ans de carrière en tant qu'artiste musicien évoluant dans la rumba.

En passionné de la culture, le député de la circonscription 3 Poto-Poto, Ferréol Ngassakys a dit être sorti de ce spectacle naturellement satisfait. « C'est toujours un plaisir de voir de grands artistes prestés. Daria est un orfèvre dans le genre. La voir sur scène avec le grand Clotaire Kimbolo, c'est en réalité l'amitié russo-congolaise qui s'exprimait ce soir ».

La Semaine culturelle croisée Russie-Congo, débutée le 11 juillet à Brazzaville, se poursuit jusqu'au 14 du mois. Au programme de ce rendez-vous qui se déroule en simultanée à Saint-Pétersbourg, une exposition ouverte au public à la Maison russe ; une dégustation de la cuisine russe le 12 juillet ; et en clôture un spectacle de danse du groupe Vainakh le 13 juillet, au Palais des congrès, à partir de 17 h 00.