Afrique Australe: Est de la RDC - Les modalités du prochain déploiement des forces de la SADC à l'ordre du jour

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part, le 11 juillet, par visioconférence, au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc), rapporte un bulletin de la communication présidentielle.

La réunion, à en croire la source, comportait deux sujets à l'ordre du jour. Il s'agissait, d'abord, des modalités de déploiement des troupes de la Sadc dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dans la suite des échanges qui ont déjà eu lieu lors des précédentes réunions de la Troïka. Cette future intervention de la force de la Sadc est conforme au devoir d'assistance de cette organisation sous-régionale en faveur de ses membres qui subissent des problèmes sécuritaires. Ensuite, les participants à ces assises ont passé en revue la mission de la Sadc au Mozambique où son contingent aide le pays à lutter contre des terroristes islamistes à Cabo Delgado.

Concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président de la République a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. « L'urgence est de mise, et le retour de l'ordre et de la sécurité se fait de plus en plus pressant au vu de la situation humanitaire qui prévaut dans le Nord-Kivu », a indiqué le chef de l'État. Ce contexte d'instabilité, selon le président Tshisekedi, impose « des contraintes aux déplacés qui ne peuvent, pour le moment, regagner leurs domiciles et risquent de ne pouvoir exercer le droit qui leur est garanti par notre Constitution, de participer aux élections générales à venir. »

%

Le chef de l'État, qui est également président en exercice de la Sadc a, en outre, plaidé pour « la mise en oeuvre effective et urgente de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), avec l'accompagnement des Nations unies ». Par ailleurs, au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de Cabo Delgado, en République de Mozambique, la Troïka a noté des avancées significatives des opérations menées, depuis deux ans, par la force régionale de la « Sadc Mission in Mozambique » (Samim), qui ont considérablement réduit les capacités offensives des groupes terroristes.

La Troïka a émis le vœu d'une contribution de la Communauté internationale pour le financement des missions de paix de la Sadc. Cette réunion était présidée par le Dr Hage G. Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la Sadc. Ces assises ont connu la participation de la Troïka de la Sadc, des pays contributeurs de troupes de la brigade de la force (FIB) des Nations unies, des pays contributeurs de personnel de la Samim et de la République du Mozambique.