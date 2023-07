Congo-Brazzaville: Métier de consultant - La deuxième vague d'apprenants achève sa formation

Les apprenants de la deuxième session de formation au métier de consultant au Congo-Brazzaville, organisée par le cabinet DB Conseils, ont reçu récemment leurs attestations.

Placée sur le thème « Devenir et exercer le métier de consultant au Congo-Brazzaville », cette formation visait, entre autres, à doter les participants d'un socle de connaissances pratiques permettant d'aider au mieux les clients à répondre à leurs besoins, que ce soit dans l'articulation de leurs problématiques, dans l'aide à la décision, ou bien dans les méthodes d'analyse et de développement.

A l'issue des dix jours de formation, les participants ont bénéficié des expériences et expertises leur permettant de transformer leur expertise en business. Ils ont aussi eu la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises, les moyens de profiter de la liberté et de l'indépendance de travailler pour soi. Les apprenants ont également acquis la capacité de générer une excellente rémunération, la satisfaction de mettre en oeuvre les meilleures ressources disponibles pour accomplir leur travail. Ils ont, en effet, intériorisé des principes tels que : « casser la logique des Silos » ; « comprendre comment passer de la logique de Silo à une réussite en réseau » ; « le passage de la logique de la confiance à la connivence d'intérêts ».

Selon le directeur associé du cabinet DB Conseils, Patrice Passy, le rôle d'un consultant est d'analyser et d'identifier les besoins pour un projet en termes de métiers et de compétences souhaitées. Il définit, a-t-il rappelé, les tâches de chacun et rédige le cahier des charges. « Les métiers du conseil englobent une large palette de prestations et de secteurs d'activités », a-t-il fait savoir.

A la différence de la première vague, les apprenants de la deuxième session n'ont bénéficié que de cinq modules. Il s'agit de : concevoir et valoriser l'offre de Consultant ; la méthodologie de consulting et outils d'animation ; des besoins exprimés à la pleine réalisation de la mission : outils et méthodes ; Étude de cas : mission de conseil en entreprise ; restitution de la mission et présentation du projet individuel de consultance.

Des apprenants s'expriment

Journaliste, Michaël Mboungou Kiongo est l'un des bénéficiaires de cette formation qu'il juge importante. « J'ai obtenu de cette formation une boîte à outils modernes qui me donnera, en tant que futur consultant en communication d'influence, les moyens d'apporter de la valeur ajoutée aux entreprises pour lesquelles je vais désormais prester. En consolidant mon expertise avec les apports techniques et intellectuels de la formation, je pense que je peux désormais intégrer le Réseau de consultant en mission, dans une démarche de conseils stratégiques et/ou être à mon propre compte dans une approche de conseils de service », a-t-il reconnu.

Responsable des ressources humaines dans une structure bancaire de la place, Prudence Sita Matondo a estimé que cette formation était riche en apprentissage et en transformation. « Au sortir de cette formation, j'ai emmagasiné beaucoup d'outils et de méthodes qui me permettront de pouvoir, à long terme, apporter un souffle nouveau dans la fonction de capital humain au Congo et en Afrique. Je suis désormais apte à apporter une touche nouvelle au sein de Cofina Congo afin d'aider vraiment l'institution », a-t-elle déclaré.

Initiateur et principal formateur, Patrice Passy a souligné aux participants la nécessité d'intégrer le Réseau de consultants en mission (RCM). Le RCM inclut, à en croire le directeur associé du cabinet DB Conseil, un Réseau d'affaires international ; un Réseau économique (vecteur d'affaires) et un Réseau partenaire afin d'avoir accès à des marchés publics, aux grands groupes, aux PME-PMI, TPME.