Madagascar: Election présidentielle - Le sort en est jeté

Deux jours après l'annonce lors d'un conseil de gouvernement de la confirmation des dates d'élection proposées par la CENI, le monde politique n'a pas encore réagi. Mais finalement, tous les acteurs de cette vie politique en ont pris acte.

Même si certains appréhendent pour eux un saut dans l'inconnu, ils vont essayer d'adopter leur stratégie en fonction des circonstances actuelles. D'autres sont prêts à relever le défi et à jouer pleinement le jeu. Comme le dit si bien cette locution latine : « Alea jacta est ! » ou « Le sort en est jeté ».

Election présidentielle : le sort en est jeté

L'actuel chef de l'État et son équipe sont bien évidemment prêts. Ils ont l'avantage de maîtriser les rouages de l'appareil administratif. Ils sont les maîtres du déroulement du processus électoral. Le gouvernement a attendu le temps qu'il fallait pour confirmer ou non les dates avancées par la CENI. Le déroulement du processus électoral sera annoncé au fur et à mesure.

On sait cependant que les déclarations de candidature doivent être faites entre le 23 Août et le 06 Septembre. On a aussi appris que le montant de la caution de chaque candidat est fixé à 200 millions d'ariary. On se rend compte donc que cela devrait limiter le nombre de prétendants à la magistrature suprême. On connaît cependant les noms de ceux qui sont prêts à relever le défi des élections.

Ils ont les moyens de leurs ambitions. Marc Ravalomanana et Siteny Randrianasoloniaiko en font partie. Hery Rajaonarimampianina a jusqu'à présent entretenu le flou sur ce sujet. Le président du parti ARB (Anjomara sy Rivo Baovao), Andry Raobelina, ne fait preuve d'aucune hésitation et va se lancer dans la course présidentielle. Ce nouveau venu dans l'arène politique estime pouvoir y apporter un souffle nouveau.

Andry Rajoelina, quant à lui, est bien sûr en piste pour un nouveau mandat. Il va s'adresser à la nation, ce dimanche. Nul ne sait quelle sera la teneur de son discours, néanmoins, il devrait adopter un ton rassembleur.