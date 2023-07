Madagascar: Préavis de grève - Le Seces Tana donne un ultimatum de 72h aux autorités

Les revendications du Syndicat des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur de Madagascar (SECES) ont pris une nouvelle tournure.

En effet, les syndicalistes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exigent la démission du Premier ministre et des ministres de tutelle (Mesupres et MEF) pour non-satisfaction des revendications. L'exigence vient ainsi s'ajouter à la longue liste de revendications du Syndicat. Entre autres, le paiement en totalité des heures complémentaires, des vacations deuxième tranche des années 2018-2019 ainsi que les heures complémentaires des années 2019-2020 et 2021-2022.

La branche tananarivienne du SECES exige également le paiement des indemnités de recherche et d'investigation depuis l'année 2018 des retraités chercheurs. A cela s'ajoute la demande de la publication de la communication verbale conjointe relative au paiement des reliquats et rappels des 3 décrets 2009-1214, 2009-1215 et 2009-1216 du 06 octobre 2009. Face à ces manquements, le syndicat effectue un préavis de grève et donne 72h aux responsables pour réagir.