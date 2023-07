Madagascar: Anosizato - Une moto, dérobée par des bandits armés, en plein jour

Un audacieux vol de moto en plein jour s'est produit au niveau du Fasan'ny Karana, hier. Trois bandits armés se sont emparés d'une moto, de marque Tigra.

L'incident s'est déroulé sous les yeux médusés des passants, et a suscité des préoccupations croissantes quant à la sécurité publique. «Vers 11 heures, nous avons entendu des coups de feu. La moto Tigra roulait doucement dans les embouteillages et c'est là que trois hommes armés ont pris la moto de force. Les deux passagers n'ont rien pu faire...», raconte un témoin. Aucune blessure ni perte humaine n'est à déplorer.

«Les bandits, visiblement bien préparés et déterminés, ont encerclé leur cible et ont rapidement pris le dessus en utilisant des armes à feu et d'autres outils menaçants», décrit un autre témoin.

En quelques instants seulement, les bandits ont réussi à subtiliser la moto de la victime et à prendre la fuite à toute vitesse, laissant derrière eux un sentiment d'impuissance et d'inquiétude profonde parmi les témoins impuissants. Les forces de l'ordre ont été alertées immédiatement après le vol et ont rapidement lancé une opération de recherche pour tenter de retrouver les voleurs et la moto volée.

Ce vol de moto en plein jour soulève des questions préoccupantes sur la sécurité publique et le niveau de criminalité dans la capitale. La population et les forces de l'ordre sont confrontées au défi de renforcer la vigilance et d'adopter des mesures de sécurité plus strictes pour prévenir de tels cas à l'avenir. Les forces de l'ordre recommandent une collaboration accrue entre la police et la population, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux mesures de prévention des vols de moto. Les autorités doivent intensifier leurs efforts pour prévenir et combattre la criminalité, garantissant ainsi la sécurité de la population.