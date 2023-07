Madagascar: Présidentielle 2023 - Marc Ravalomanana appelle au respect des lois

Premier candidat déclaré pour la prochaine élection présidentielle, Marc Ravalomanana est le premier à réagir par rapport aux différentes décisions sur l'organisation des élections adoptées en conseil du gouvernement ce mardi.

« Nous sommes entrés officiellement dans une période électorale », s'est réjoui, hier, le numéro Un du parti Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana, en réaction à l'adoption du décret portant convocation des électeurs à l'élection du président de la République et fixant ainsi le calendrier électoral. L'ancien président affiche néanmoins des inquiétudes par rapport à la situation qui prévaut dans le pays.

« Nous traversons une période difficile, fragilisant ainsi les affaires nationales dans tous les domaines », a-t-il fait noter tout en appelant la vigilance et la prise de responsabilité afin que règnent la paix et l'unité nationale. « Nous appelons tout le monde aux respects des lois en vigueur et des droits de chacun des acteurs », a-t-il continué.

Modèle

En effet, Marc Ravalomanana est le premier candidat déclaré de cette course à la présidentielle. Depuis ces quatre dernières années, il a toujours affiché sa volonté et sa détermination de reconquérir le pouvoir à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. En remettant son habit de légaliste, l'ancien président met le Premier ministre Christian Ntsay et son équipe devant leur responsabilité.

%

« Le Gouvernement devrait être le modèle en ce qui concerne le respect des lois et des droits de chacun », a-t-il indiqué. « Le Premier ministre, en étant le chef de l'administration devrait donner des instructions claires à tous les agents de l'Etat et les autres responsables pour qu'ils gardent la neutralité et ne soient pas tentés d'abuser de leurs pouvoirs et des biens publics pour soutenir un candidat », a-t-il ajouté.

Obstruction

C'était également l'occasion pour le président national du parti TIM de revenir en charge concernant la décision de l'Etat de restreindre les rassemblements politiques sur la voie publique. « Afin que tout le monde puisse participer librement à l'élection et effectuer un vote responsable, l'Etat doit prendre toutes les mesures garantissant la liberté de tous les partis politiques à organiser des rassemblements politiques dans l'objectif de réaliser une éducation électorale et des sensibilisations à la vie politique », a enchaîné Marc Ravalomanana tout en invitant les responsables à mettre fin aux obstructions.

Marc Ravalomanana a toutefois interpellé la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) aux infractions qu'il a observées. « C'est à la CENI de prendre des mesures par rapport aux violations des lois observées par rapport à l'adoption des décrets relatifs à l'organisation des élections, adoptés en conseil du gouvernement ce mardi », a-t-il fait noter.

Et de préciser que « si on se réfère à l'article 47 de la Constitution, il s'agit d'une élection anticipée. Ainsi, selon l'article 9 de la loi organique n°2018-009, relative à l'élection du président de la République, la caution ne devrait présenter aucun changement. En tout cas, cette disposition dans son alinéa 4 stipule que « en cas d'élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu » ». Peu importe, le numéro Un du TIM a réitéré sa volonté et sa détermination de participer à cette élection présidentielle.