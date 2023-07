Madagascar: Activités de vacances - Travaux manuels, cours de langue et spectacles parmi les choix les plus proposés

Pour diverses raisons, certains parents ne peuvent emmener leurs progénitures en vacances dans de lointaines contrées. Heureusement, des initiatives proposant des activités à prix modiques pour les enfants dans la capitale en cette période de vacances commencent à se dessiner ici et là, choses peu courantes auparavant. Nous en avons sélectionné quelques-unes :

Spectacle de cirque et chansons Disney à l'AFT

Les centres culturels mettent, comme d'habitude, à disposition leur bibliothèque et médiathèque durant les grandes vacances. Pour l'Alliance Française de Tananarive (AFT) en particulier, des cours de dessin, de piano et de langue sont ouverts, sans oublier les spectacles qui allumeront sûrement des étoiles dans les yeux des tout-petits.

Après le spectacle de magie d'hier après-midi, durant lesquels Magic Squad Madagascar avait offert des tours de cartomagie, des imitations vocales de dessin animé et une projection du film Magicien d'Oz, un spectacle de cirque soigneusement préparé par l'ONG Graine de Bitume y sera encore prévu ce samedi 15 juillet à partir de 14 heures. Un drôle de clown tordant, des jongleurs et des acrobates se feront un plaisir d'amuser petits et grands durant cet après-midi. Et le samedi suivant, le 22 juillet, les étoiles montantes de l'AFT reprendront les chansons Disney sur scène, emmenant petits et grands dans un univers tout aussi magique pour s'évader le temps de quelques heures de la réalité. Le spectacle commencera à 14 heures.

Jeux de sociétés et travaux manuels

Des centres d'activités d'initiatives privées offrent également des activités ludiques mais éducatives pour les enfants pour ces vacances.

Les enfants se trouvant aux environs d'Ampitatafika pourront s'adonner à des jeux de sociétés, des jeux de « scouts », des travaux manuels et autres activités d'éveil et de mobilité et pourront participer à des ateliers cuisine. Il suffit d'appeler le 034 46 376 64 pour de plus amples renseignements.

Des journées vacances, déjeuner compris, en centre-ville, à Antsahabe plus exactement, sont également ouvertes tous les jours de 9 heures à 15 heures. Des activités DIY (Do It Yourself) ludiques y attendront petits et grands. Ambiance camping, projection de films d'animation et divers jeux leurs seront proposés. Mais ils pourront également bénéficier de séances d'anglais et de français et au passage d'éducation civique de façon amusante. Pour tous renseignements, appeler le 034 11 697 12

L'avantage de toutes ces activités, l'apprentissage de la socialisation, la maintenance en éveil de leur imagination et leur envie d'apprendre sans pression parentale, l'éloignement des écrans de téléphone et de tablettes et surtout la sensation d'avoir passé de belles vacances même en restant dans la même ville.