Madagascar: Zones d'encadrement minier - Évaluation des permis des petits exploitants avant leur renouvellement

Des équipes de techniciens au sein du ministère en charge des Mines et des Ressources stratégiques ont effectué ces derniers temps, des descentes au niveau des sites d'exploitation de la petite mine, éparpillés dans plusieurs régions de l'île.

Ce département ministériel a d'ailleurs mis en place des zones d'encadrement minier en vue de regrouper au niveau des associations et des communes les petits exploitants miniers, identifiés sur chaque site. Ce qui leur permettra de bénéficier des appuis techniques dans le cadre du processus de formalisation administrative de leurs activités ainsi que des encadrements pour une meilleure exploitation rationnelle se souciant de la préservation de l'environnement.

Ces descentes, réalisées par les équipes techniques du ministère chargé des Mines et des Ressources stratégiques, dans plusieurs régions de l'île, consistent ainsi à évaluer les permis des petits exploitants travaillant sur chaque site concerné ainsi que leurs zones d'encadrement. L'objectif : procéder au renouvellement des permis réservés uniquement à ces petits exploitants miniers dits PRE tout en les aidant à se professionnaliser dans leur métier, a-t-on communiqué auprès de ce département ministériel.

Localisation des sites d'exploitation minière

À titre d'illustration, de nombreux sites d'exploitation ont été visités dans les régions de Bongolava et d'Itasy. On peut citer, entre autres, la zone d'encadrement minier qui a été mise en place dans le fokontany de Mahatsinjo, commune rurale d'Analavory dans le district de Miarinarivo, région d'Itasy. Dans la partie Sud de Madagascar, notamment à Anosy, les techniciens du ministère central, accompagnés par l'équipe de la direction régionale des Mines et des Ressources stratégiques ainsi que les autorités locales ont effectué une localisation de tous les sites d'exploitation minière réservés aux petites mines sur place.

Ce sont, notamment des sites d'exploitation identifiés dans les communes rurales d'Ianabinda, dans le district de Betroka, de Maromby et de Tsivory dans le district d'Amboasary Atsimo ainsi que les communes rurales d'Ankariera et de Ranopiso dans le district de Taolagnaro. En outre, des séances de partage ont eu lieu entre toutes les parties prenantes au niveau local, surtout en matière de sensibilisation des petits exploitants miniers concernant l'application de la réglementation minière en vigueur, sans oublier de leur faire connaître les grandes lignes des réformes entamées sur le Code minier.

Accélération des procédures

Par ailleurs, l'évaluation des permis réservés aux petites mines dites PRE et les zones d'encadrement minier se poursuit dans les régions Haute Matsiatra et Ihorombe. Il en est de même dans les régions Vakinankaratra, Androy et Atsimo Andrefana. Au niveau de tous les sites d'exploitation minière réservés aux petits exploitants miniers, des évaluations des formations géologiques et des impacts environnementaux ont été entreprises, outre leur localisation.

Pour leur part, tous les acteurs opérant dans le secteur de petites mines, ne cessent de réclamer l'accélération des procédures de renouvellement de leurs permis PRE ainsi que la transformation des zones d'encadrement mises en place par l'Etat en PRE. En effet, ils veulent pratiquer cette exploitation minière en se conformant au cadre légal, et ce, en toute sérénité, selon leurs dires. Il est à rappeler que dans chaque zone d'encadrement minier, l'utilisation des engins et des équipements motorisés est prohibée par la loi. Le ministère chargé des Mines et des Ressources stratégiques compte y instaurer un environnement légal et social propice au développement des activités minières, notamment l'exploitation artisanale, a-t-on conclu.