Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 Juillet 2023

Guinée : Retour des civils au Pouvoir - La Cédéao « satisfaite » du travail accompli par la junte…

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à travers sa représentation permanente en Guinée, s'est dit « satisfaite » du travail accompli par les autorités de la transition dans le cadre du processus du retour à l'ordre constitutionnel. Ce mercredi 12 juillet 2023, le Gouvernement a réussi à convaincre l'institution sous-régionale sur l'avancée du chronogramme alors que le 09 juillet 2023, les dirigeants de la Cédéao s'étaient montrés sceptiques quant à la réelle volonté des autorités de la transition à respecter l'échéancier.

« Nous avons fait le point des différents rapports. Et ce que nous avons pu écouter nous laissent entendre que nous sommes sur la bonne voie et que le processus se porte bien et que les délais sont en voie d'être respectés. Nous sommes tous heureux que ce processus se déroule normalement « s'est réjoui le Représentant Résident de la Cédéao en Guinée, Louis Blaise AKA-BROU.( Source :africaguinee.com)

Bénin : En visite à Cotonou - Aliko Dangote attendu au Palais de la Marina

Le Nigérian Aliko Dangote est à Cotonou au Bénin. Une rencontre est prévue entre lui et le Chef d'Etat Patrice Talon. Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian au Bénin. Selon les informations, le milliardaire est à Cotonou depuis l'après-midi de ce mercredi 12 juillet 2023. Il sera reçu au Palais de la Marina. Patrice Talon et Aliko Dangote échangeront sur des questions d'intérêt commun. (Source : acotonou.com)

%

Retrait de la Minusma - Les autorités maliennes invitent les groupes armés à se joindre au processus

Lors du traditionnel point de presse de le mardi 11 juillet 2023 de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), le Colonel Souleymane Dembélé a lancé des messages forts du chef d'état- major général des armées à l'endroit des groupes armés. Selon lui, le Chef d'état-major général des armées a invité les groupes armés signataires de l'Accord de paix à se joindre au processus de retrait de la Munisma du Mali, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour de la paix et de la pacification de leurs zones de localisation. Également, le chef d'état-major a instruit aux populations et à ses éléments de ne pas poser des actes ou de tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission onusienne et de ses personnels. (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : Tengrela - Le calme est revenu, la circulation internationale a repris

A Tengrela (nord) le calme est revenu, la route internationale A5 Tengrela -frontière Mali dégagée, la fluidité routière a repris, les boutiques ont rouvert les portes, ce mercredi 12 juillet 2023, a constaté Abidjan.net sur place. La mort d'un conducteur de tricycle lors d'une altercation avec un policier avait suscité, la journée du mardi 11 juillet, a provoqué des manifestations de colère dans la ville et amené le préfet Gnalega Ruth Anne Marie épouse Brou du département de Tengrela a décrété un couvre-feu de 18 h à 6 heures du matin durant trois jours. Les manifestions de populations avaient été vite circonscrites par les forces de défense et de sécurité (FDS) dont des renforts sont arrivés de la ville de Korhogo. Le policier mis en cause fait partie de l'effectifs des forces de sécurité du poste frontière de Nigouni du commissariat de police mixte de Tengrela. .

Gabon : FMI - Le pays face à la crise financière mondiale

Le Représentant résident du Fmi au Gabon, Gomez Agou, a présenté ce mardi à Libreville, le rapport avril-2023 de l'Institution sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, axé sous le thème «La grande pénurie de financement». Devant des experts des questions économiques, le Représentant-résident du Fonds monétaire international (Fmi) au Gabon, Dr Gomez Agou, a focalisé son plaidoyer sur: « la pénurie de financement pour les pays de l'Afrique subsaharienne «le représentant de l'institution onusienne, la situation du Gabon n'est pas très différente de celle de la plupart des pays africains. «Le Gabon comme la plupart des pays, aura à faire face à cette crise de financement au niveau mondial.

Le pays devrait pouvoir renforcer ses capacités à mobiliser l'impôt en interne, à dépenser sur des besoins essentiels et à investir davantage sur les populations et l'investissement.», a-t-il recommandé. D'après lui, à court terme, 130 millions d'africains vivent aujourd'hui, dans l'incertitude de pouvoir faire face à leurs besoins alimentaires. Sur le moyen terme, les questions de croissance et de lutte contre le changement climatique se poseront davantage au continent. (Source : alibreville.com)

Afrique : Immigration clandestine - Un bateau en provenance du Togo intercepté

Un porte-conteneurs en provenance du Togo a été intercepté par les garde-côtes espagnols aux îles Canaries le lundi dernier, avec à son bord deux passagers illégaux de nationalité nigériane, selon TogoWeb. Ces passagers, deux jeunes âgés de 19 à 22 ans, se sont réfugiés dans la cage du gouvernail du navire, profitant de l'inattention des marins. Ils y sont restés à bord pendant au moins sept jours.

Ils ont été secourus lundi soir dans le port de Las Palmas et transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins appropriés, avant d'être confiés à un autre navire à destination du Togo, afin d'être ramenés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils rappellent qu'en novembre dernier, trois autres passagers clandestins africains avaient été secourus après avoir passé 11 jours sur le gouvernail d'un pétrolier en provenance du Nigeria.( Source : alome.com)

Sénégal : Diplomatie - Macky Sall en visite officielle en Ouganda, le 18 juillet

Le chef de l'Etat a annoncé, mercredi en Conseil des ministres, qu'il effectuera une visite officielle en Ouganda le 18 juillet, a appris l'Aps. Auparavant, Macky Sall se rendra à Nairobi où il participera à la Réunion de coordination de l'Union africaine prévue le 16 juillet. Le président de la République prendra ensuite part à la Conférence sur les femmes le 17 juillet à Kigali, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. (Source : APS)