Cote d'Ivoire: Projet d'Assainissement et de Résilience urbaine - Des sites déclarés d'utilité publique

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 12 juillet 2023 à Abidjan-Plateau, un décret portant déclaration d’utilité publique des sites des quartiers Bonoumin et SYNACASCI impactés par le Projet d’Assainissement et de Résilience urbaine (PARU) dans la Commune de Cocody. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l’Etat, afin de créer les conditions d’une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Rapporte le Cicg

« Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants-droits percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tous types de travaux de nature à modifier l’état du sol, portant sur ces sites, sont interdits », a averti Amadou Coulibaly. Le Projet d’Assainissement et de Résilience urbaine vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaires et secondaires, en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations. Il comprend, plus précisément, l’aménagement d’ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la Riviera (Talweg de Bonoumin) et du quartier SYNACASCI (M’Pouto) dans la commune de Cocody.