Sénégal: Louga - Vingt entreprises sélectionnées pour la phase test du guichet unique de financement

Louga — Vingt unités de Petites et moyennes entreprises, de banques et de systèmes financiers décentralisés (SFD) de la région de Louga ont été sélectionnées pour la phase test du guichet unique de financement, une initiative d'accompagnement pour un meilleur accès aux financements, a annoncé, mercredi, le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Louga, Cheikh Seck.

« Nous avons sélectionné vingt entreprises dans la phase test, mais il est évident que quand le bureau sera opérationnel toute entreprise intéressée pourra venir s'inscrire dans cette plateforme-là et bénéficier des services du guichet unique de financement », a-t-il déclaré.

M. Seck s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'un atelier de sensibilisation et d'information des représentants des institutions financières de la région de Louga, sur le guichet unique de financement des PME, les banques et les SFD.

Il a expliqué que « le guichet unique de financement est un projet élaboré par nos partenaires de l'ADEPME et la coopération allemande (GIZ), en partenariat avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal pour accompagner et encadrer, les PME à mieux accéder aux financements ».

« Ce guichet sera installé, ici, à la chambre de commerce, et la cérémonie de lancement est prévue dans deux jours à Dakar lors du forum des PME », a-t-il indiqué.

IL a assuré que le guichet sera opérationnel dans la région de Louga après ce lancement, et va réunir tous les membres du dispositif d'appui au PME à savoir les chambres consulaires, et l'ADEPME qui a élaboré des outils très pertinents pour l'accompagnement, les services d'accompagnement et d'encadrement des entreprises, entre autres,

« Il y aura une plateforme qui sera mise en place pour héberger les chambres consulaires, l'ADEPME et un espace prévu pour les institutions financières, les banques et les mutuelles pour avoir toutes les informations et tout l'encadrement requis pour un meilleur accès aux financements des PME », a-t-il ajouté.