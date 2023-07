Sénégal: Macky Sall insiste sur la compétitivité et l'attractivité

Dakar — Le chef de l'Etat a insisté, mercredi en Conseil des ministres, sur la priorité fondamentale à accorder à la compétitivité de l'économie nationale et à l'attractivité du Sénégal.

»Le chef de l'Etat a saisi l'occasion de ce Conseil pour rappeler au Gouvernement la priorité fondamentale à accorder à la compétitivité de l'économie nationale et à l'attractivité du Sénégal par l'amélioration continue de l'environnement des affaires afin d'accentuer les flux d'investissements directs étrangers (IDE), mais également le développement du secteur privé à travers l'industrialisation, le soutien à l'Artisanat national et aux PME/PMI", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Auparavant, Macky Sall a adressé ses chaleureuses félicitations au Gouvernement, au Premier ministre, au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et au Directeur général de APIX SA, "pour l'excellente organisation et le succès de la première édition du Forum international Invest in Sénégal en termes de résultats et de participants venant de plus de 70 pays, avec la République de Côte d'Ivoire comme Invité d'Honneur de cet évènement majeur".

Le communiqué souligne que "dans cette dynamique, le président de la République a salué le repositionnement stratégique de l'APIX dans son coeur de métier originel visant la promotion d'un écosystème des affaires de standard international et l'intensification des investissements privés conformes aux ambitions et axes du Plan Sénégal Emergent (PSE)".

%

Il ajoute qu'à cet effet, le chef de l'Etat "a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de l'ensemble des composantes du Programme des réformes de l'environnement des affaires (PREAC) en veillant à la levée des contraintes administratives impactant la qualité du climat des affaires au Sénégal".

Le communiqué note que "dès lors, le président de la République a rappelé l'impératif de poursuivre la réalisation et la montée en puissance des Zones économiques spéciales (ZES), des Agropoles et de développer des partenariats publics-privés gagnant-gagnant dans le cadre de projets à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de contenu local et de création d'emplois décents".

En outre, Macky Sall a indiqué "l'importance de veiller à la simplification systématique et à la digitalisation intégrale des procédures et formalités administratives et financières à travers notamment une actualisation adaptée des législations fiscale, douanière, domaniale et du travail ; une intensification de la modernisation des administrations publiques ; une transformation urgente du système de fonction publique alliant renforcement de la déontologie des agents publics, gestion optimisée des carrières et le recours progressif aux emplois spécifiques et spécialisés selon les besoins ciblés des administrations durant des périodes bien définies".

Le président de la République a ainsi demandé au Premier ministre "d'intégrer dans le PAP 3 en finalisation, un volet prioritaire de réformes autour de la transformation du secteur public, afin de soutenir la promotion d'un secteur privé dynamique, accélérateur de l'émergence du Sénégal".

Dans cette perspective, Macky Sall "a souligné la nécessité d'adopter prochainement la Stratégie nationale de développement du secteur privé, qui doit être en parfaite cohérence avec les politiques d'industrialisation, de promotion de l'entreprenariat et de création d'emplois".