Sénégal: Championnats du monde - Abdou Ba termine quatrième à la finale du saut en hauteur

Dakar — L'athlète sénégalais Abdou Ba a terminé à la quatrième place, lors de la finale du saut en hauteur des Championnats du monde de para athlétisme à Paris (8-17 juillet), en réalisant un saut d'un mètre 77 cm, a annoncé, mercredi, le Comité national paralympique du Sénégal sur sa page Facebook.

Le Sénégalais est inscrit dans la catégorie T46 destinée aux coureurs dont le mouvement d'un ou des deux bras est modérément ou très limité, ou l'absence de membres, selon le site LEXI, un système qui explique la classification para-sportive.

Selon le Comité national, ce saut permet à Abdou Ba de devenir le numéro 1 africain et le quatrième mondial en saut en hauteur T46.

»Il s'achemine doucement vers la qualification historique pour le Sénégal des jeux paralympiques de Paris 2024. Un grand espoir pour le continent africain", ajoute-t-il

Abdou Ba a remporté la médaille de bronze au saut en hauteur, lors Jeux de la solidarité islamique de 2002 tenus du 9 au 18 août à Konya (Turquie).

Il a décroché l'argent au saut en hauteur lors du 7e Meeting international para-athlétisme Moulay El Hassan qui s'est tenu du 6 au 11 mars à Marrakech (Maroc).

Le Sénégal participe à cette 11e édition des championnats du monde paralympique avec une délégation de huit athlètes. Il s'agit de Youssoupha Diouf et Yalla Diop, Elhadji Mouhamed Gaye, Abdou Ba et Mamadou Ba (saut en hauteur) et Boubacar Cissokho (lancer du poids), Hortence Mendy et Fatou Kiné Ndiaye au lancer du javelot dans la catégorie F56. A cause de nombreux forfaits, elles sont qualifiées directement en finale de ces épreuves et vont entrer en lice, ce mercredi.

%

Le javeliste sénégalais Youssoupha Diouf a terminé sixième lors de la finale du lancer du javelot dans la catégorie F57 (réservée aux amputés) avec un jet de 43m14, lundi.

L'athlète qui visait les 48 mètres pour ces mondiaux s'était classé septième, en 2021, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il peut espérer une place aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, prévus du 28 août au 8 septembre 2024.

Son compatriote Mamadou Ba a fini huitième au saut en hauteur, dans la catégorie T44. En réalisant un saut d'un mètre 60 cm, il a battu son record personnel de cinq cm.

Le stade Charléty qui abrite les championnats du monde recevra 1330 athlètes issus de près 107 pays différents. Près de 171 épreuves et 12 disciplines de para athlétisme sont au programme.