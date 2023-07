Cote d'Ivoire: Municipales à Bouaké / Gnamien Konan, candidat - PDCI-RDA aux populations - « Le président Bédié m'a envoyé pour reprendre Bouaké »

Bouaké — Gnamien Konan fait savoir que Bédié l'a désigné candidat du Pdci aux municipales à Bouaké pour reprendre la ville des mains du Rhdp.

Le samedi 8 juillet 2023 au quartier Bouaké-Angouattanoukro, le responsable de la délégation du Pdci-Rda de Gbêkêkro a présenté Gnamien Konan, candidat du parti à l'élection municipale 2023 dans la commune. Une rencontre politique dans le cadre d'une tournée de présentation initiée à travers les différents quartiers de Bouaké. Gnamien Konan a traduit sa gratitude au président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié et la Direction du parti pour la confiance placée en lui dans le choix des candidats et a promis d'oeuvrer davantage pour mériter cette confiance. Le candidat du Pdci-Rda s'est engagé à construire l'avenir de Bouaké dans la cohésion sociale et la paix, avec tous ses fils et filles. « Le président Henri Konan Bédié m'a envoyé à Bouaké pour reprendre la commune.

Il m'a envoyé pour célébrer avec vous, le retour de la paix. Il m'a dit que le Pdci-Rda doit reprendre la gestion de la ville de Bouaké, bastion du Pdci-Rda entre les mains du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) », a dit Gnamien Konan. Qui a saisi cette occasion pour mettre en mission les militants et sympathisants du Pdci-Rda et la population de ce quartier en mission pour sa victoire. « Je vous mets en mission pour notre victoire au soir du 2 septembre prochain.

Allez dire aux autres militants du plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le Pdci-Rda de ne plus se décourager. Surtout de ne plus avoir peur. La peur est derrière nous désormais. Regardons maintenant l'avenir. Allez-leur dire que le Pdci-Rda revient pour redonner l'espoir et la joie de vivre aux populations toute entière sans distinction. Les parents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en passant par le centre retrouveront bientôt la paix et le bonheur tant recherchés à Bouaké », a-t-il dit.

« Moi, je suis en mission pour reprendre la commune de Bouaké »

Avant d'ajouter : « Ne vous laissez plus distraire par les fonds du contribuable que les gens vous distribuent afin qu'ils soient élus. Au temps du Pdci-Rda, l'argent servait à s'occuper de la population. Gonfreville est fermée depuis 2002 alors qu'on nous dit que l'argent travaille. L'argent travaille pour qui ? Les jeunes de Bouaké ne travaillent pas. Le chômage est de plus en plus élevé. La zone industrielle de Bouaké est fermée depuis plusieurs années. Souvenez-vous de ce que le Pdci-Rda a fait pour les Ivoiriens lors de sa gestion du pouvoir d'État. Mobilisons-nous pour aller prendre ce qui nous appartient afin que les populations de Bouaké retrouvent le bonheur. Moi, je suis en mission pour reprendre la commune de Bouaké.

Après ma victoire, je vais réorganiser la gestion de la ville que je vais laisser au parti et aller relever d'autres challenges comme je l'ai toujours fait », a soutenu Gnamien Konan. Le délégué Pdci-Rda Bouaké-Gbêkêkro, Abel Benabra Kouakou qui avait à ses côtés plusieurs cadres locaux du parti, a appelé les militants et sympathisants à la cohésion sociale autour des candidats désignés pour la victoire au soir du 2 septembre 2023. Notamment, Maître Blessy Jean Chrysostome, député de Béoumi, par ailleurs candidat du parti à l'élection du Conseil régional de Gbêkê et Gnamien Konan, candidat au conseil municipal de Bouaké.