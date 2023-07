Congo-Kinshasa: Pré-cantonnement, cantonnement et désarmement du M23 - Les lignes commencent à bouger

C'est peut-être le début de la mise en oeuvre du processus de Nairobi en vue de la cessation définitive des hostilités et du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La rencontre qui a eu lieu, hier mercredi 12 juillet à Goma, entre le facilitateur désigné de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC), les acteurs politiques congolais et les acteurs non étatiques à titre d'observateurs, est un signe qui ne trompe pas.

Arrivé à Goma hier mercredi en fin de matinée, le facilitateur désigné de l'EAC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, les acteurs étatiques congolais et ceux non étatiques de la communauté internationale, agissant à titre d'observateurs, ont eu séance de travail autour du pré-cantonnement, du cantonnement et du désarmement des éléments du M23.

Du côté des acteurs étatiques congolais, hormis le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et Anciens combattants, Jean Pierre Bemba, qui intervenait par visioconférence, le ministre d'Etat à l'Intégration Régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, le

gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Général Constant Ndima, le Haut-Représentant du chef de l'Etat, Serge Tshibangu, le conseiller du président de la République ainsi que des experts ont pris à la réunion sur place à Goma.

%

Du côté des acteurs non étatiques ou partenaires, on a noté la présence de la cheffe de la Monusco, Bintou Keita, des représentants des Etats-unis, de la France, de la Belgique et Suisse en qualité d'observateurs, ainsi que du commandant de la Force régionale de l'EAC et de l'Angola.

Au menu : la mise en application du processus de Nairobi, notamment le début des opérations de pré-cantonnement, de cantonnement et de la démobilisation des troupes du M23. On rappelle que la réunion de Goma faisait suite à celle tenue le 30 juin dernier à Nairobi, où il avait été décidé de l'arrêt des hostilités par le M23, en vue de permettre le démarrage des opérations d'abord de pré-cantonnement, suivies du cantonnement proprement dit.

En rapport avec ces opérations, on signale que du côté du gouvernement congolais, les sites prévus ont déjà été disponibilisés, à savoir Rumangabo pour le pré-cantonnement, et Kindu pour le cantonnement.

Du côté de la Force régionale, on signale que le Kenya et le Sud-Soudan ont déjà déployé leurs troupes en vue de sécuriser les éléments du M23 qui auront déposé les armes.

Par ailleurs, on note que la réunion de Goma devait également faire le point pour évaluer le niveau d'engagement des uns et des autres pour l'aboutissement des opérations et donc précitées.

Pour les analystes, la rencontre de Goma a prouvé le caractère irréversible du processus de Nairobi visant la fin de la guerre d'agression à l'Est de la RDC par la voie diplomatique, pacifique.

Toutefois, indique-t-on, les forces de défense et de sécurité de la RDC restent en état d'alerte maximale pendant que se déroulent ces opérations de pré-cantonnement, cantonnement et démobilisation, en vue de faire face à une éventuelle manoeuvre sordide du Rwanda, le «maître créateur» du M23.