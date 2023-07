Congo-Kinshasa: OCC - Le DG Tshimanga a ouvert hier la session d'évaluation, édition 2023

Des agents et cadres de l'Office Congolais de Contrôle (OCC) et animateurs des départements ainsi des divisions provinciales dudit office s'étaient retrouvés hier mercredi 12 juillet 2023 au complexe Zamani, à Gombe, pour prendre part aux travaux d'évaluation du plan d'action de l'OCC au en ce qui concerne le premier semestre de l'année en cours. Cette session d'évaluation prend fin demain vendredi 14 juillet 2023 et a pour objectif de permettre aux

participants d'évaluer la marche de leur entreprise pour noter ce qui a été fait lors du premier semestre de l'année 2023 et faire des projections pour le reste de l'année.

Le Directeur Général de l'OCC, Etienne Tshimanga, était là et a prononcé son mot de circonstance.

Ce mandataire public a souhaité la bienvenue à tous les participants venus de divers coins du pays et leur a souhaité un bon séjour à Kinshasa.

Tout en paraphrasant Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a rendu un vibrant hommage, et qui avait déclaré récemment que «le moment est venu de réunir toutes les bonnes volontés pour donner un nouvel élan à notre destin », ce manager a rappelé à tous ses hôtes que l'OCC se trouve à un tournant crucial de son histoire et doit dépasser absolument le cadre strict des prérogatives maintes fois évoquées et lui assigné par l'Etat congolais par le biais des textes légaux et réglementaires. Cette réorientation se justifie par la création, il y a quelques années, de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) et de l'adhésion de notre pays à cette structure panafricaine.

L'OCC est donc appelé à s'engager fermement dans les voies de l'accréditation et de la certification, car avec l'avènement de la ZLECAF, la RDC est désormais confrontée à plusieurs enjeux nationaux et internationaux

Pour relever ces nombreux défis, ce mandataire public a insisté sur la nécessité pour tous les participants à ladite session d'évaluation de mutualiser leurs efforts tout au long des travaux pour assurer la bonne marche de l'OCC et faire de cet établissement à caractère technique et scientifique un modèle en matière d'évaluation de la conformité.

Au regard de la taille et de la situation géographique de la RDC en Afrique, le cri de coeur du DG Etienne Tshimanga devrait interpeller les participants à la session d'évaluation du plan d'action semestriel de ce mois de juillet et les amener par la même occasion à imaginer des mécanismes et initiatives censés correspondre à la réorientation évoquée hier par leur directeur général. Ceci pour le bien de l'OCC mais surtout de la RDC.

On peut relever dans le lot des actions menées au premier semestre de cette année, les visites d'itinérance effectuées dans l'arrière-pays par le DG Tshimanga et la DG adjointe Christelle Muabilu, pour voir de leurs propres yeux les problèmes qui se posent dans les antennes provinciales de l'OCC et les solutions à y apporter.