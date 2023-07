Congo-Kinshasa: CNDH - Paul Nsapu appelle les dirigeants à frapper fort

Dans un communiqué rendu public le samedi 08 juillet 2023, la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH, s'est dit révoltée par la recrudescence des enlèvements massifs et systématiques, des assassinats et des vols qualifiés dans la ville de Kinshasa. A cet effet, Paul Nsapu, président de ladite commission, a appelé les autorités compétences à prendre toutes les mesures idoines pour démanteler ce réseau criminel et en sanctionner sévèrement les membres, conformément à la loi.

D'après la CNDH," les auteurs de ces crimes abominables sont regroupés en associations de malfaiteurs constituant un réseau criminel dont les mobiles seraient, entre autres, de fragiliser les institutions nationales, de décourager la population à participer aux prochains jeux de la Francophonie et de saboter le processus électoral".

Pour ce faire, "les pouvoirs publics doivent déployer tous les efforts que le peuple attend raisonnablement d'eux", a affirmé la CNDH.

Selon elle, il est question pour les pouvoirs publics de mettre en place "une stratégie coordonnée, pluri-institutionnelle et pluridimensionnelle, susceptible de répondre efficacement aux défis croissants posés par ce réseau criminel". Car, "ces actes portent gravement atteinte aux droits et libertés des habitants de la Métropole".

La Commission Nationale des Droits de l'Homme a, par ailleurs, salué la récente arrestation et les poursuites d'un groupe d'auteurs de ces crimes odieux. Elle invite "les victimes et la société civile tout entière à ne pas céder à la panique, à rester vigilantes et à dénoncer tout cas suspect auprès des autorités compétentes".

Et compte tenu de sa mission de promotion et de protection des droits humains à l'échelle nationale, la Commission Nationale des Droits de l'Homme a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale, qu'elle suit la situation de près et ne ménagera aucun effort pour veiller au respect des droits humains en cette période de crise.