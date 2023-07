Afrique: Ouverture de la Session d'Evaluation du Plan d'Action au 1er semestre 2023, OCC - Etienne Tshimanga exhorte les agents et cadres à mutualiser des efforts pour l'amélioration de la performance

Hier, mercredi 12 juillet 2023, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo, Directeur Général à l'Office Congolais de Contrôle (OCC), a ouvert, au complexe Zamani, dans la commune de la Gombe, la session d'évaluation du plan d'action de son établissement pour le premier semestre 2023. Cette session d'évaluation, faut-il le souligner, a pour but d'évaluer la marche de l'office pendant les six premiers mois et ainsi mieux projeter le second semestre.

D'entrée de jeu, le DG Tshimanga a souhaité la bienvenue aux participants venus des départements centraux et directions provinciaux de l'OCC. Tout en paraphrasant les propos du Président Félix Tshisekedi, il lui a rendu un vibrant hommage en ces termes : «Le moment est venue de réunir toutes les bonnes volontés pour donner un nouvel élan à notre destin».

Etienne Tshimanga a rappelé aux agents et cadres de l'Office que leur établissement se trouve à un tournant crucial de son histoire, où il doit absolument dépasser le strict champ des prestations conférés par les textes légaux et règlementaires mainte fois invoqués pour justifier les prérogatives, pour prendre fermement la voie de l'accréditation et de la certification face à de nombreux enjeux d'ordre national et international (ZLECAF, EAC, AFE).

Aussi, en vue de relever ce défi majeur, il exhorte les participants à mutualiser les efforts, durant les trois jours pour assurer la bonne marche de l'OCC et faire de cet établissement à caractère technique et scientifique un modèle reconnu de performance en matière d'évaluation de la conformité, tierce partie conformément à ses statuts.