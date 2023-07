Congo-Kinshasa: 11 juillet 2021 / 11 juillet 23, deux ans depuis le décès de Monsengwo - Vibrant hommage du Cardinal Ambongo

Le deuxième anniversaire de la disparition du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, a été célébré mardi 11 juillet par le Cardinal Fridolin Ambongo au cours d'une messe d'action grâce. Le prélat catholique a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur en indiquant : « Nous nous souvenons, en ce jour, dans la foi et le recueillement, de Son Eminence Laurent Cardinal Monsengwo, notre vénérable prédécesseur. Passionné de Dieu et de l'homme, pasteur infatigable, artisan de paix et de justice, homme de savoir, digne fils de notre peuple ».

L'archevêque de Kinshasa invite les fidèles à prier le Seigneur pour que le nom de Laurent Monsengwo Pasinya reste à jamais vivant pour toutes les générations et que son oeuvre demeure inspirante.

Monsengwo Pasinya est décédé à Paris à l'âge de 81 ans, six jours seulement après son évacuation dans un état critique. De partout à travers le monde, l'Eglise catholique a salué une grande figure de l'Eglise Congolaise. Homme de paix, il s'était inlassablement engagé pour le dialogue et la réconciliation dans son pays. Homme de détermination et de courage, il a dénoncé, sans concession, les dérives et les compromissions politiques dont il était témoin.

Ce jour-là, à l'annonce de sa mort, les cloches de la cathédrale Notre-Dame du Congo avaient retenti. Un sacristain est venu installer l'effigie du prélat défunt à l'autel alors que des femmes, en pleurs, commençaient à affluer dans l'église.

Enfant de la famille royale de l'ethnie Sakata, Laurent Monsengwo Pasinya est né le 7 octobre 1939 à Inongo dans la province de Maï-Ndombe. Il a été ordonné prêtre en 1963, puis évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. D'abord évêque auxiliaire d'Inongo, puis muté en 1981 à Kisangani en province Orientale comme évêque auxiliaire, c'est 7 ans plus tard, il a été à la tête de l'archevêché de cette ville.

Premier Africain docteur en sciences bibliques, cet intellectuel jouissait d'un grand prestige en RDC pour son rôle majeur dans l'ouverture démocratique au début de la décennie 1990, alors qu'il était archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale.

Il est à Kisangani lorsqu'éclate en 1996 la première guerre du Congo, qui verra Mobutu, abandonné par les occidentaux, chassé l'année suivante par les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, fortement appuyés par le Rwanda.

En décembre 2007, Mgr Monsengwo succède à la tête de l'archevêché de Kinshasa au Cardinal Frédéric Etsou, décédé en janvier de la même année. Laurent Monsengwo est fait Cardinal par Benoît XVI en 2010. Tata Cardinal, à jamais dans nos cœurs.