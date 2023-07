Congo-Kinshasa: Göklan Kayaci - 'Nous pouvons être fiers de notre formation qui vous donne des atouts importants pour le futur'

A l'occasion de la cérémonie de graduation de l'année scolaire 2022-2023, Göklan Kayaci, Directeur de la Fondation Maarif de Turquie, a appelé les lauréats à marier la compétence à la performance pour continuer à changer le monde, pour le rendre meilleur et plus juste chaque jour. Cette cérémonie a été organisée, ce dimanche 9 juillet 2023, à Kinshasa, par l'école Internationale de Maarif dont 74 élèves ont obtenu leur sésame pour commencer le cursus universitaire.

Göklan Kayaci reste convaincu que ces lauréats seront à niveau de satisfaire le monde avec leurs capacités. «À partir de maintenant, vous aurez la possibilité d'accomplir encore plus de choses, d'influencer le monde d'une manière plus positive, et de vous épanouir dans votre vie », a-t-il soutenu. Et d'ajouter : « Ainsi, nous pouvons être fiers de notre formation qui vous donne des atouts importants pour le futur. Nous célébrons un accomplissement significatif, un accomplissement qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de tous ceux qui ont contribué à votre succès. Vos parents et vos familles, vos professeurs ainsi que tous ceux qui vous ont encouragés et soutenus, méritent également d'être félicités à cette occasion», a-t-il dit.

Prenant part à cette activité, Murat ülkü, Ambassadeur de la République de Türkiye en RD Congo, a demandé aux lauréats de continuer à fidéliser leur relation avec la Turquie. Selon lui, le fait que les élèves soient passés dans cet établissement scolaire, signifie qu'ils font partie de la famille Turque. Mais aussi, pour ceux qui comptent aller poursuivre leurs études à l'étranger, de revenir au pays une fois leurs études finies, car la République Démocratique du Congo (RDC) a besoin de ses filles et ses fils pour aller de l'avant, a-t-il souligné.

Il sied de noter que, la Fondation Maarif de Turquie, c'est une institution qui met en oeuvre une activité cruciale de la diplomatie scolaire, éducative et culturelle en formant des jeunes grâce à une éducation de qualité dispensée dans différents pays. En s'assignant des représentations dans 51 pays, dispensant actuellement des services d'enseignement et d'éducation à plus de 50.000 élèves dans 36 pays. La Fondation Maarif de Turquie est ainsi devenue une institution d'éducation globale, des sciences sociales, des technologies de l'information à la culture et valeurs nationales, de l'apprentissage du turc et des langues étrangères aux langues locales incluses, de la culture à l'art et littérature.