Angola: L'ANPG renforce la surveillance des déversements offshore

Luanda — La capacité de surveiller et de collecter les alertes de déversement d'hydrocarbures dans la mer angolaise, en temps réel, réglementée et supervisée par l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), est désormais renforcée grâce à la solution technologique "Tech-Ecologia".

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès mercredi, Tech-Ecology permet une surveillance quotidienne, hebdomadaire ou à la demande d'un bloc pétrolier donné, fournissant en ligne des rapports de surveillance des déversements d'hydrocarbures en mer.

Cet outil, développé par le Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN), a également pour mission de fournir des données sur la fréquence et l'étendue de la zone touchée par les déversements.

Les images satellites permettent également d'observer de vastes zones de l'océan à moindre coût, lit-on dans la note.

Les déversements d'hydrocarbures résultant de l'activité pétrolière constituent un risque majeur pour l'environnement, en ce qui concerne la préservation de la vie dans les océans, devenant une menace pour l'économie bleue.

On estime qu'une moyenne de 6,69 tonnes de pétrole est déversée en Afrique pour chaque million de tonnes produites.

Face au défi de surveiller l'occurrence des déversements dans les mers africaines et angolaises, en particulier, le Bureau de gestion du programme spatial national a développé la solution technologique spatiale Tech-Ecologia, qui permet de surveiller et de détecter les déversements d'hydrocarbures, sur la base d'images satellitaires.

%

Le renforcement de la capacité de surveillance des déversements d'hydrocarbures en mer s'inscrit dans le cadre du contrat existant entre l'ANPG et le fournisseur de la solution Tech-Ecologia, qui assurera le suivi de la prévention des déversements sur la côte angolaise.

En ce sens, le président du conseil d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a visité, mercredi, les installations du GGPEN, situées dans la municipalité de Talatona, à Luanda.

Créé par le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), dans le cadre du Programme Spatial National, le Laboratoire de Recherche et de Développement de Solutions Technologiques Spatiales à pour objectif de développer des solutions pouvant soutenir l'économie nationale dans les secteurs les plus variés, tels que l'industrie, l'agriculture, l'environnement les travaux publics.