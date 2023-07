Angola: L'enquête d'indicateurs multiples renforce le système national de santé

Lubango (Angola) — L'enquête sur les indicateurs de santé multiples (IIMS) renforcera le système national de santé et répondra aux engagements internationaux avec des "données claires", a déclaré mercredi à Lubango, le directeur national des soins de santé primaires, Keta Francisco.

Le responsable s'exprimait à la fin de la formation des agents de terrain, dans le cadre de l'IIMS, qui a débuté le 12 juin dernier, à Lubango, province de Huíla, avec 200 participants.

Il a dit que l'IIMS-2023 facilitera la compréhension de la situation sanitaire actuelle dans le pays et fournira des informations actualisées sur la santé sexuelle et reproductive, la mortalité maternelle et infantile, la santé des enfants et des adolescents, ainsi que l'état nutritionnel.

Le paludisme, l'anémie chez les enfants de moins de cinq ans, la prévalence du VIH-sida, l'hépatite B chez les adolescents et les jeunes et chez les adultes entre 15 et 50 ans, ainsi que la violence domestique sont d'autres indicateurs de l'enquête, selon la personne en charge.

Selon Keta Francisco, il s'agit d'une procédure qui permettra d'évaluer la performance des actions menées au cours des huit dernières années, d'aider à comprendre s'il y a une efficacité attendue et de savoir s'il faudra ajuster les notions ou changer de stratégie.

Il a précisé qu'à la fin de l'IIMS-2023, la stratégie du plan sera élaborée, ce qui apportera des soins de santé universels de manière intégrale à la population et offrira une opportunité de renforcer davantage le système national de santé.

Il a demandé aux techniciens une plus grande responsabilité et un plus grand engagement pour obtenir, avec précision, des résultats fiables dans le processus au cours duquel les enquêteurs feront du porte-à-porte pendant cinq mois consécutifs.

À son tour, le directeur adjoint de l'Institut national de la statistique (INE), Hernâni Luís, a dit qu'ils commenceraient certainement par les entretiens avec les familles sélectionnées dans l'échantillon, parmi près de 16 380 ménages à travers le pays.

Il a souligné que les données de l'échantillon sélectionné seront collectées du 17 août au 17 décembre, des informations qui ajouteront de la valeur à la source statistique du pays.

"Il peut contribuer au suivi et à l'évaluation du plan de développement sanitaire, ainsi qu'au suivi de l'évolution des indicateurs de développement durable, afin de suivre l'évolution de la santé publique en Angola", a-t-il poursuivi.

L'IIMS est une combinaison de la cinquième enquête d'Indicateurs Multiples de Santé (MICS V), combinée à la deuxième Enquête Démographique et de Santé (IDS II) et sera réalisée sur l'ensemble du territoire national.

L'événement est organisé par l'Institut national de la statistique (INE), en partenariat avec le ministère de la Santé (MINSA) et bénéficie du soutien de la Banque mondiale, de l'UNFPA, de l'UNICEF, de l'USAID et du Bureau du consultant de la société nationale américaine ICF.