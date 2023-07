Angola: Le budget citoyen renforce la littératie financière - Secrétaire d'État

Luanda — La secrétaire d'État au Budget et à l'Investissement public, Juciene Cristiano de Sousa, a considéré mercredi le "Budget du citoyen" comme un moyen d'améliorer la littératie financière de tous les Angolais, pour une meilleure gestion.

Le Budget Citoyen est un document simplifié, traduit en magazine, qui explique le Budget Général de l'Etat (OGE) de manière accessible à tous.

La responsable, qui s'exprimait lors du lancement du Budget citoyen 2023, a dit que le document facilitera une compréhension plus claire et plus large de la manière dont l'État obtient et utilise ses ressources, ainsi qu'une conscience citoyenne.

« Les citoyens bien informés et conscients sont aussi plus exigeants, dotés de connaissances rigoureuses et d'informations crédibles, exigeant plus et mieux de ceux qui les gouvernent, contribuant à améliorer la gouvernance », a-t-elle souligné.

Selon la secrétaire d'État, le document élaboré en partenariat entre le ministère des Finances et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) permet de transposer les meilleures pratiques internationales de diffusion de l'OGE dans la réalité angolaise.

Juciene Sousa a souligné, dans le document, la pièce intitulée "O bolo de todos nós", (Le gâteau de nous tous), considérant qu'il s'agit d'une pratique annuelle, pour satisfaire les principaux besoins de l'État et du citoyen.

%

La pièce, a-t-indiqué, fait connaître les ingrédients utilisés et la manière dont ses multiples tranches sont réparties.

À son tour, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Angola, Ivan Yerovi, a défendu que le document simplifié apporte la transparence en matière budgétaire.

Selon lui, l'OGE doit être un document où les citoyens font passer en revue leurs aspirations ou leurs besoins. D'où l'importance d'exercices de ce type qui démontrent non seulement l'engagement envers la transparence, mais garantissent également la participation du citoyen, qui, après tout, est le principal bénéficiaire de toute action.

Une meilleure connaissance de la manière dont les fonds publics sont alloués et utilisés peut soutenir la prise de décisions futures, telles que l'amélioration du suivi et de la surveillance publics, ainsi que l'amélioration des services et des résultats pour les enfants.

Il a rappelé que, dans le cas particulier de l'OGE pour 2023, il apparaît que dans l'allocation budgétaire pour le secteur social, l'éducation était la part la plus importante observée, s'étant établie à 32,6%, réussissant à atteindre deux chiffres, contrairement aux années précédentes.

La santé suit avec 27,7%, soit la plus forte augmentation de l'histoire avec une variation de 48%, ce qui, en termes nominaux, représente une augmentation de 436,1 milliards.

Le logement et les services communautaires, ainsi que la protection sociale, avec respectivement 22,9 et 14,2 %.

"Cette augmentation est notoire et on s'attend à ce qu'elle ait un impact positif sur la vie des familles, en particulier des enfants", a déclaré le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Angola, Ivan Yerovi.

Pour la représentante de l'Unicef, un autre point fort du Budget citoyen concerne la priorisation des politiques qui contribuent positivement à l'égalité des sexes, introduisant ainsi une perspective de genre dans le processus budgétaire.

Il est également possible de vérifier, a-t-il ajouté, que la proposition de budget 2023 présente un total de sept programmes qui sont ceux qui ont le plus grand impact sur l'égalité des sexes. Sur les 71 programmes analysés, 57 ont des actions tournées vers le genre.

Le document contient une note d'ouverture de la ministre des Finances, Vera Daves et 23 points.

Le Budget Citoyen est une publication annuelle conçue après l'approbation par l'Assemblée Nationale et la promulgation par le Président de la République de la Loi de l'OGE.

O também "simplificado" do OGE é publicado desde 2018.

A informação encontra-se disponível no site dop Ministério das Finanças, e a tiragem é de 1000 exemplares e será distribuidas em instituições escolares, ministeriais e outras.

Egalement « simplifica » de l'OGE est publié depuis 2018.

L'information est disponible sur le site Internet du ministère des Finances, et le tirage est de 1000 exemplaires et sera distribué dans les institutions éducatives, ministérielles et autres.