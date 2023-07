Angola: L'inflation enregistre une variation de 1,41% de mai à juin 2023

Luanda — L'Indice des prix du consommateur national (IPCN) a enregistré une variation de 1,41% de mai à juin 2023, a annoncé ce jeudi l'Institut national de la statistique (INE).

Selon la Fiche d'information rapide (FIR) de l'Indice des prix du consommateur national (IPCN) à laquelle l'ANGOP a eu accès, comparant les variations mensuelles (mai à juin 2023), l'inflation a enregistré une accélération de 0,46 point de pourcentage.

Les données de l'INE indiquent que la variation d'une année sur l'autre s'est établie à 11,25 %, enregistrant une baisse de 11,71 points de pourcentage par rapport à celle observée au cours de la même période de l'année précédente (juin 2022).

L'INE indique qu'en comparant la variation actuelle d'une année sur l'autre avec celle enregistrée le mois précédent, il y a une accélération de 0,63 point de pourcentage.

Entre juin 2022 et juin 2023, il y a eu une accélération de la variation de 0,57 point de pourcentage.

Selon l'IPCN, les provinces qui ont enregistré la plus faible variation de prix sont Cabinda avec 0,90%, Lunda Sul avec 0,92% et Moxico avec 0,94%.

Les provinces qui ont enregistré la plus grande variation de prix sont Luanda avec 1,69%, Lunda Norte avec 1,50% et Namibe avec 1,35%.

Quant à la hausse des prix, les données indiquent que la classe « Transport » est celle qui a enregistré la plus forte hausse des prix, avec une variation de 2,71 %.

A noter également les hausses de prix constatées dans les catégories « Santé » avec 2,08 %, « Vêtements et chaussures » avec 1,53 % et « Alimentation et boissons non alcoolisées » avec 1,46 %.

En ce qui concerne les cotisations, l'INE souligne que dans la catégorie « Aliments et boissons non alcoolisées », c'est celle qui a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix avec 0,85 point de pourcentage au cours du mois de juin, suivie par les classes « Transport » avec 0,15 point de pourcentage, « Biens et services divers » avec 0,12 point de pourcentage et « Santé » avec 0,08 point de pourcentage.

Les classes restantes avaient des contributions inférieures à 0,08 point de pourcentage.

Les dépenses en biens et services qui ont servi de base à la construction des pondérations de l'IPCN et du panier de la ménagère ont été extraites des résultats de l'Enquête sur les dépenses et les recettes (IDR) réalisée par l'INE, dans la période de février 2018 à mars 2019, couvrant les zones urbaines et rurales de toutes les provinces, pour un total de 12 448 ménages.

La période de référence pour les dépenses des ménages était, notamment le jour, la semaine, le mois, le trimestre et l'année.

Ceux-ci, à leur tour, ont été convertis en chiffres mensuels et déflatés avec la série de l'IPCN 2008/2009. Des produits avec des unités de mesure non conventionnelles, par exemple des morceaux de viande, de poisson et de légumes, des emballages d'huile de cuisson, du sel, du sucre, entre autres, ont été collectés et pesés pour calibrer les unités et les convertir en unités conventionnelles.