Afrique Centrale: Une entreprise égyptienne veut un partenariat angolais dans des projets d'infrastructures

Luanda — La société égyptienne "Arab Contractors", l'une des plus grandes entreprises de construction en Afrique et au Moyen-Orient, entend compter sur le partenariat des groupes d'affaires angolais, pour développer des projets visant les travaux publics et les infrastructures, en Angola.

Cité dans un communiqué, le président d'Arab Contractors, Ahmed El Assar, estime que les projets respectifs, à mettre en oeuvre dans les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Cabinda et Zaire (Soyo), sont conformes aux programmes identifiés par l'Exécutif angolais comme priorités.

Selon le document, envoyé mercredi à l'ANGOP, l'intention du partenariat entre les hommes d'affaires égyptiens et angolais a été exprimée le même jour, au Caire, par le directeur d'Arab Contractors, lors de la rencontre qu'il a eue avec l'ambassadeur d'Angola en République Arabe d'Égypte, Nelson Cosme.

A l'occasion, le diplomate angolais a reçu des informations détaillées sur l'état d'avancement des projets structurants à l'étude à mettre en oeuvre en Angola.

La rencontre entre l'ambassadeur d'Angola et le président d'Arab Contractors s'inscrivait dans le cadre de la visite effectuée par le Président égyptien, Abdel Fattah El-Sissi, en Angola, les 7 et 8 juin derniers, en vue de renforcer et d'affermir la coopération bilatérale.

Arab Contractors est l'un des principaux entrepreneurs de la région du Moyen-Orient et en Afrique, avec des clients, des partenaires et des fournisseurs dans plus de 29 pays.

Ses actions couvrent l'industrie de la construction civile et les services auxiliaires, tels que les bâtiments publics, les ponts, les routes, les tunnels, les aéroports, les logements, les projets d'eau et d'égouts, les stations d'épuration, les centrales électriques, les barrages, les hôpitaux, la restauration des monuments, entre autres.

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, outre Arab Contractors, d'autres entreprises égyptiennes ont également manifesté leur intérêt à investir en Angola, dans les secteurs les plus variés, en mettant l'accent sur l'énergie et l'industrie, l'équipement, la logistique et le transport, ainsi que les engrais.