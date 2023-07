Angola: Le Roi de Nalueque défend les investissements dans les Ombalas

Ombadja (Angola) — Le roi d'Ombala ya Nalueque, dans la province de Cunene, Mário Satipamba, a défendu davantage d'investissements dans les infrastructures pour le fonctionnement des ombalas, visant à sauvegarder les caractéristiques traditionnelles du peuple

Ombala ya Nalueque, située dans la municipalité d'Ombadja, à 158 kilomètres au sud-ouest de la ville d'Ondjiva, capitale de Cunene, est l'un des trois royaumes de la province. Les deux autres sont Ombala yo Mungo et Oukwanhama.

S'adressant mercredi à l'ANGOP, concernant le fonctionnement de l'ombala, le souverain a suggéré au gouvernement d'inclure dans le prochain budget de la province, des projets sociaux, d'appui au règne et aux communautés elles-mêmes.

Il a dit qu'il y a déjà une expérience pilote dans le royaume de Bailundo, à Huambo, qui a commencé il y a 10 ans, avec la construction des installations où travaille le roi, des résidences pour les chefs coutumiers et autres, dans ce cas, il est parfaitement logique qu'il pourrait continuer dans les ombalas restants.

"Les royaumes sont des partenaires importants de l'État, au sein des communautés, ils doivent donc avoir des conditions minimales, d'un bureau bien organisé afin de produire des informations pour interagir avec les autorités gouvernementales", a-t-il déclaré.

Il a rapporté que socialement les choses ont mis beaucoup de temps à se produire dans cet espace historique, théâtre de l'une des plus grandes batailles de résistance à l'occupation coloniale, en septembre 1904, la soi-disant bataille de Vau do Pembe.

Mário Shatipamba a fait savoir que, depuis 1975, la région n'était envisagée qu'avec quelques écoles de premier degré, manquant celles du cycle II, puisque même celles de 7e et 9e n'existent que dans les villages d'Omotolo, Chetekela et Dombodola, entre 20 et 25 kilomètres.

À son tour, le chef du département de l'action culturelle de Cunene, Adérito Armando, a déclaré que la suggestion est venue de réveiller le bureau qui proposera au gouvernement provincial de créer ces conditions au niveau des villages. Le.

Histoire du Royaume d'Ombala ya Nalueque

Le royaume commence à se peupler à partir du XVe siècle, probablement avec l'émergence des peuples des grands lacs, dans le but de rechercher de meilleures conditions de vie.

Parmi les traits caractéristiques de sa trajectoire, la guerre de résistance coloniale, qui a duré 16 ans, se détache.

Dans ce particulier, il met en évidence la bataille enregistrée en 1891, dans la localité d'Omdube yo Fenge, où l'envahisseur colonial a été vaincu.

Puis, le 25 septembre 1904, la mémorable bataille de Vau do Pembe, considérée comme la plus grande défaite de l'occupation coloniale portugaise en Afrique.

L'affrontement opposa un détachement de forces de l'armée portugaise, commandé par le capitaine Luís Pinto de Almeida et des guerriers Cuamato, sous les ordres du roi Oshietekela et aboutit à la défaite des forces portugaises, qui perdirent environ 250 hommes, plus de la moitié des troupes présentes.

Cette bataille est l'une des rares victoires africaines contre une puissance européenne lors des guerres d'occupation coloniale, n'ayant pour parallèle que la bataille d'Isandhlwana, remportée par les Zoulous contre les Britanniques en 1879, ou encore la bataille d'Adoua remportée par les Éthiopiens contre les Italiens en 1896.

Mário Satipamba est le vingtième roi d'Ombala ya Nalueque, intronisé en 2009.